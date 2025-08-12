Lega e Fratelli d’Italia rinunciano alla battaglia immediata al Tar: ricorso sulla legge elettorale solo dopo il voto del 28 settembre

Colpo di scena nella strategia del centrodestra valdostano. La Lega Valle d’Aosta e Fratelli d’Italia, che fino a poche settimane fa valutavano di impugnare davanti al Tar il decreto di indizione dei comizi elettorali, hanno deciso di rinunciare all’azione immediata. Da quanto si legge in lancio Ansa VdA, nel mirino c’era la decisione della maggioranza regionale di applicare già alle elezioni del 28 settembre la nuova legge elettorale, approvata e confermata dal referendum del 10 agosto, nonostante la pubblicazione del decreto sia avvenuta il 25 luglio, a comizi già convocati. La riforma introduce tre preferenze invece della preferenza unica e rafforza la rappresentanza di genere.

A chiarire le motivazioni della scelta è il consigliere regionale e avvocato leghista Paolo Sammaritani, che ha seguito il dossier. «Il decreto che indice i comizi è scarsamente impugnabile: indica la data e richiama genericamente la legge elettorale, diventando difficile da contestare», spiega. La normativa, ricorda, prevede che gli atti relativi al procedimento elettorale possano essere impugnati solo dopo la proclamazione degli eletti, quindi “in questo caso, dopo il 28 settembre”. Solo allora, se il presidente della Regione Renzo Testolin confermerà l’applicazione immediata della riforma, «quell’atto potrà probabilmente essere impugnabile».

Secondo Sammaritani, la scelta dell’esecutivo di applicare subito la nuova legge pone le elezioni “sotto una spada di Damocle”, con il rischio che un eventuale ricorso possa annullare l’intera tornata elettorale. Fratelli d’Italia, che aveva invitato a votare contro al referendum, si allinea così alla prudenza leghista, rimandando ogni azione legale a dopo il voto. Sullo sfondo resta pendente dal maggio scorso l’impugnativa del Consiglio dei ministri su alcune parti della legge che ha fissato l’election day per il 28 settembre: nel mirino il limite di quattro mandati per i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti, il divieto per i parenti di primo grado di sindaco e vicesindaco di far parte della giunta (a differenza della normativa nazionale che si ferma al terzo grado) e l’esclusione degli assessori comunali tecnici. Un contenzioso che, insieme alle mosse politiche post-elettorali, potrebbe trasformare l’autunno valdostano in una lunga coda giudiziaria.