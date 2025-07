Nuovo avviso per l’efficientamento energetico delle imprese industriali e artigiane valdostane

Il nuovo avviso si inserisce nel Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e mira a sostenere, con contributi a fondo perduto, interventi per ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti, migliorare l’efficienza dei processi produttivi e promuovere l’uso di fonti rinnovabili. Una misura che intende rafforzare la competitività delle imprese locali, ridurre la dipendenza da fonti fossili e incentivare l’adozione di tecnologie digitali per la gestione energetica.

Gli elementi essenziali dell’avviso sono:

Dotazione finanziaria: 4.000.000 euro

4.000.000 euro Beneficiari: imprese industriali e artigiane iscritte da almeno sei mesi al Registro imprese

imprese industriali e artigiane iscritte da almeno sei mesi al Registro imprese Spese ammissibili: tra 150.000 euro e 2.000.000 euro (IVA esclusa)

tra 150.000 euro e 2.000.000 euro (IVA esclusa) Contributo massimo: fino al 60% in caso di aiuti in de minimis oppure di intensità variabile in caso di aiuti in GBER, a seconda della dimensione dell’impresa, dell’ubicazione del sito produttivo/edificio e della percentuale di miglioramento della prestazione energetica conseguita

fino al 60% in caso di aiuti in oppure di intensità variabile in caso di aiuti in GBER, a seconda della dimensione dell’impresa, dell’ubicazione del sito produttivo/edificio e della percentuale di miglioramento della prestazione energetica conseguita Modalità di presentazione: esclusivamente online tramite la piattaforma SISPREG

esclusivamente online tramite la piattaforma Tempi per la presentazione delle domande: dal 1° ottobre 2025 ore 10 fino al 30 novembre 2026 ore 12 , o comunque fino ad esaurimento fondi disponibili

dal fino al , o comunque fino ad esaurimento fondi disponibili Tipologie di intervento: riqualificazione del sistema edificio-impianto, efficientamento del processo produttivo, impianti FER per l’autoconsumo

riqualificazione del sistema edificio-impianto, efficientamento del processo produttivo, impianti FER per l’autoconsumo Criteri di selezione: procedura valutativa a sportello, i progetti saranno sottoposti ad una istruttoria formale, tecnica ed economico-finanziaria con punteggio minimo di ammissibilità

«Questo primo Avviso è il frutto di un lavoro intenso e condiviso che abbiamo voluto portare a compimento entro l’inizio dell’estate, in modo che le aziende possano avere il tempo di valutarlo e di preparare le loro proposte tecniche in tempo utile. Esso si inserisce nel disegno complessivo di sviluppo sostenibile diffuso, rafforzando quanto già avviato con il precedente avviso rivolto agli enti locali per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e le tante altre concrete misure attivate nel corso della legislatura. Mettere a disposizione delle imprese strumenti e risorse per ridurre consumi ed emissioni significa contribuire in modo concreto alla transizione ecologica della Valle d’Aosta, seguendo la visione tracciata dal PEAR 2030 e dall’Agenda ONU 2030» dichiara l’Assessore Luigi Bertschy.

Per Informazioni e assistenza è possibile contattare:

Supporto tecnico-amministrativo: 0165 274745/49 industria_artigianato_energia@regione.vda.it

0165 274745/49 industria_artigianato_energia@regione.vda.it Assistenza sulla piattaforma SISPREG: 800 610 061

Le informazioni di dettaglio relative all’avviso saranno disponibili sul sito istituzionale della Regione sul canale tematico Energia.