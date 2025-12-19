Piano Legalità&Intergenerazionalità, Lavevaz guida un nuovo percorso di inclusione e formazione

Promuovere la legalità non è solo un atto istituzionale, ma un impegno quotidiano che richiede sinergie tra istituzioni, scuola, famiglie e comunità. È questa la considerazione di fondo che ha guidato venerdì 19 dicembre la riunione del Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità, svoltasi presso la Biblioteca regionale Bruno Salvadori, con la partecipazione attiva dell’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz.

L’iniziativa, voluta e presieduta da Lavevaz, ha visto riuniti Enti e Associazioni da tempo impegnati nella diffusione capillare della cultura della legalità, insieme ai rappresentanti del Gruppo Coordinamento Genitori regionale e della Consulta regionale degli studenti. Presenti anche la Sovraintendente Marina Fey e la coordinatrice tecnica del Piano Laura Ottolenghi, che hanno condiviso le azioni realizzate nell’autunno 2025 e quelle programmate a partire da gennaio 2026.

Tra i risultati più significativi, sottogruppi di lavoro hanno messo in evidenza l’importanza della collaborazione per promuovere iniziative rivolte agli Over, alle donne straniere e alle persone con disabilità, così come progetti destinati ai giovani e alle famiglie tramite i Punti Unici di Accesso del territorio. L’obiettivo è favorire aggregazione, socializzazione e protagonismo del singolo, intrecciando educazione e impegno civico.

Di particolare rilevanza sono gli incontri Forum presso la Casa circondariale di Brissogne, avviati in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l’Associazione volontariato carcerario, la Camera penale Valle d’Aosta e l’Ordine degli avvocati. In questi percorsi, giovani, comunità educante e ospiti della struttura diventano protagonisti di un dialogo sui temi della gestione del tempo, dello spazio e del senso di libertà, con l’obiettivo di favorire crescita e trasformazione personale.

Parallelamente, il Piano “Educarsi e educare all’affettività” ha portato a ottimi riscontri di partecipazione i Forum Camp, incontri sul territorio in collaborazione con gli oratori, rivolti a giovani e giovanissimi e alle loro famiglie su temi quali alcool e sostanze. A supporto delle attività, sono stati coinvolti Forze dell’ordine, associazionismo, i Red Code Emergency Bikers Valle d’Aosta e l’Azienda USL Valle d’Aosta – Ser.D.

Significativi anche i percorsi laboratoriali “In viaggio con le emozioni” ad Aosta, realizzati in sinergia con i PUA e con il contributo dell’Ordine degli avvocati, dell’Ordine dei giornalisti, dell’Associazione pedagogisti Valle d’Aosta e degli Ordini professionali di assistenti sociali e psicologi.

Sul fronte economico-finanziario, l’Università della Terza Età ha registrato un forte interesse per i percorsi sulle valute digitali, criptovalute e sicurezza finanziaria, con il supporto della Banca d’Italia e dell’Ordine dei giornalisti, così come proseguono le iscrizioni ai corsi “Percorso smartphone”, “Smartphone 2000” e “Percorso smartphone e tech-device” rivolti a personale educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.

Da gennaio, gli incontri Forum tematici e i percorsi laboratoriali presso la casa circondariale proseguiranno, con attività sportive e creative in collaborazione con Uisp Valle d’Aosta e il Progetto Riuscire, laboratori di storytelling teatrale e il Percorso giovani e adulti a confronto, che coinvolgerà circa 600 persone.

Infine, sono stati condivisi contenuti e tempistiche per le Azioni “Mese Legalità Bassa Valle” e “Mese Legalità Aosta e dintorni”, in programma rispettivamente dal 9 febbraio al 7 marzo e dal 13 aprile al 23 maggio 2026, consolidando un calendario di iniziative che mira a rafforzare cultura della legalità, inclusione e intergenerazionalità sul territorio valdostano.