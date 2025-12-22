La Petite Patrie punta sulle Scienze della Vita: nasce il progetto VITTe

La Valle d’Aosta compie un passo deciso verso un nuovo modello di sviluppo fondato sull’innovazione tecnologica e sul trasferimento delle competenze dalla ricerca all’impresa. Nell’ambito degli obiettivi delineati dal Piano di sviluppo industriale, una disposizione normativa regionale ha infatti dato mandato a Finaosta di procedere con l’acquisizione di una partecipazione societaria in Bio4Dreams, incubatore leader in Italia nel settore delle Scienze della Vita.

Si tratta di un’operazione che va oltre il semplice investimento finanziario e che segna l’avvio del progetto VITTe – Valle d’Aosta per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico – pensato come infrastruttura strategica per generare nuovo valore economico, scientifico e sociale sul territorio regionale.

Bio4Dreams opera in Valle d’Aosta già dal 2022, su mandato della Regione, svolgendo attività di supporto alla valorizzazione imprenditoriale nel settore della salute e contribuendo alla mappatura dell’ecosistema locale. Un lavoro che ha permesso di costruire un dialogo strutturato con istituzioni, centri di ricerca e imprese, favorendo una visione condivisa dello sviluppo basato su competenze avanzate e filiere ad alto contenuto tecnologico.

Un ecosistema che può contare su presenze di assoluto rilievo, come il C3G – Center for Clinical and Computational Genomics, centro scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia in Valle d’Aosta, nato dall’esperienza del progetto 5000genomi@VdA. Un presidio scientifico che rafforza la vocazione del territorio nel campo della genomica, della medicina personalizzata e delle applicazioni data-driven alla salute.

In questo contesto prende forma VITTe, iniziativa strategica che mira ad avviare politiche e azioni concrete a sostegno della nascita e del consolidamento di nuove imprese innovative. Il Protocollo d’Intenti sottoscritto tra Finaosta e Bio4Dreams individua tre direttrici di sviluppo coerenti con le vocazioni territoriali: innovazione per la salute del cittadino, con applicazioni in telemedicina e medicina personalizzata; wellness e nutraceutica, dalla nutrizione su misura alla valorizzazione di principi attivi naturali; agrifood, bioenergia e green tech, con iniziative legate all’agricoltura 4.0, all’economia circolare e all’ottimizzazione delle risorse.

“La Regione Valle d’Aosta rappresenta un meraviglioso terreno ‘pilota’ per applicare metodologie, soluzioni e processi altamente innovativi, in grado di generare miglioramenti concreti nel sistema della Salute e ricadute positive sia sulla qualità della vita dei cittadini sia sull’economia regionale”, sottolinea Elisabetta Borello, Co-Founder e Vice President Strategy & External Relations di Bio4Dreams. “Affrontiamo questo nuovo e sfidante scenario con consapevolezza ed entusiasmo, al fianco delle istituzioni che hanno creduto con forza nel potenziale di creare nuova impresa e valore sul territorio”.

Per la Giunta regionale, l’operazione segna un posizionamento chiaro della Valle d’Aosta tra i territori più attenti alla ricerca, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze locali. “L’insediamento di Bio4Dreams e la nascita di VITTe sono il risultato di una visione condivisa che mette al centro l’innovazione, la collaborazione pubblico-privato e la creazione di valore per la comunità”, evidenziano il Presidente della Regione Renzo Testolin e il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy. “Nei prossimi anni il progetto opererà in sinergia con il Centro unificato di ricerca scientifica su cui l’Amministrazione regionale sta lavorando e con il centro scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia”.

Dal punto di vista finanziario e industriale, l’ingresso di Finaosta nel capitale di Bio4Dreams viene letto come una scelta strategica di lungo periodo. “Rafforzare l’ecosistema dell’innovazione regionale, sostenendo la nascita di nuove imprese e la crescita di competenze nel settore delle Scienze della Vita è l’obiettivo che contribuiamo a raggiungere con il nostro intervento”, conclude il Presidente di Finaosta Marco Linty.

Con VITTe, la Valle d’Aosta scommette su un’innovazione concreta, radicata nel territorio e capace di coniugare ricerca avanzata, sostenibilità e sviluppo economico, trasformando una regione di montagna in un laboratorio aperto per le Scienze della Vita.