La Vallée d’Aoste accueille ses émigrés

Le programme de la 49ème édition de la Rencontre valdôtaine, rendez-vous traditionnel avec les émigrés valdôtains qui sera accueilli cette année par la commune de Saint-Nicolas dimanche 3 août, a été présenté ce matin lors d’une conférence de presse.

Le président de la Région, Renzo Testolin, la syndique de Saint-Nicolas, Marlène Domaine, et le président du Comité Fédéral des Sociétés d'Émigrés Valdôtains (Co.Fe.S.E.V.), Jean-Pierre Martin Perolino, ont illustré le riche éventail des initiatives organisées pour cette journée et souligné la valeur, ainsi que l’actualité, de ce rendez-vous, qui constitue pour la Vallée d’Aoste une occasion de célébrer ses émigrés tout en leur permettant de retrouver leurs parents éloignés, leurs amis et toute la communauté valdôtaine.

L’accueil des participants est prévu à partir de 9 h 30 au hameau de La Cure, où ils seront accueillis par les chants du chœur Les notes fleuries du Grand-Paradis. À 10 h, Mgr Franco Lovignana, évêque d’Aoste, célébrera une messe animée par la maîtrise de la paroisse et par le chœur Saint-Ours, qui proposera la Messe Lo rei de l’univers, traduite en patois par Raymond Vautherin. À 11 h, les autorités prononceront leurs discours officiels, alors qu’une jeune femme originaire de Saint-Nicolas qui a quitté la Vallée d’Aoste pour construire son parcours professionnel à l’étranger et travaille actuellement à Bruxelles, Genny Sartorello, prendra également la parole pour raconter son expérience. Ensuite, une plaque commémorative à la mémoire des émigrés sera dévoilée.

Après le déjeuner convivial, des visites guidées seront organisées pour faire découvrir au public l’église paroissiale de Saint-Nicolas et le Musée Cerlogne, qui sera ouvert dès le matin : les participants pourront y visiter l’exposition consacrée à la vie et aux œuvres de l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne, ainsi que l’exposition Un joà de notra tera, lo fiolet, réalisée en collaboration avec l’Association Valdôtaine Fiolet à l’occasion des 100 ans du trophée Bâton d’or.

Deux autres expositions seront aménagées dans la salle polyvalente de la commune : d’une part, « La mémoire de l’émigration », organisée en collaboration avec la Fondation Émile Chanoux et les écoles de Saint-Nicolas, et d’autre part, l’exposition des travaux du 39ème Concours Cerlogne « L’émigration ou à la recherche d’un gagne-pain hors de la commune », organisée par les soins du Centre d’Études francoprovençales « René Willien ».

« La Rencontre demeure un moment de rassemblement et de mémoire, car les vies des Valdôtains qui ont dû quitter leur pays, avec courage mais aussi avec tristesse, pour chercher un travail ailleurs font partie de notre histoire collective – a souligné le président Testolin. – C’est donc pour cette raison, surtout en ce moment historique, qu’il est important de ne pas oublier, mais de préserver ces liens précieux et ces occasions de retrouvailles. Toutefois, ce rendez-vous est aussi un pont entre notre passé et notre futur, notamment pour les jeunes d’aujourd’hui qui regardent vers l’avenir et désirent enrichir leur parcours humain et professionnel à l’étranger. Je crois que, pour les émigrés du passé aussi bien que pour ceux d’aujourd’hui, les racines constituent des liens profonds et sont à la fois une source d’identité, un repère et une force intérieure. Cultiver ses racines, ce n’est donc pas refuser de "connaitre le monde", au contraire, c’est construire des ponts entre plusieurs réalités en ayant toujours bien présentes notre culture, nos langues, nos traditions et nos valeurs de peuple et de communauté».

La syndique Marlène Domaine a dit « ce sera une Rencontre profondément liée au territoire et à nos racines. Premièrement, parce qu’elle verra la collaboration des nombreuses associations de bénévolat de notre commune - pro loco, club de ski, groupes locaux des sapeurs-pompiers bénévoles et des chasseurs alpins, commission de gestion de la bibliothèque, maîtrise – autant de réalités fondamentales dans une petite communauté comme la nôtre. Et deuxièmement, du fait des thèmes abordés : le particularisme linguistique et culturel, nos traditions dans le monde du chant et du jeu populaire. Dans ce domaine, le Centre d’Études francoprovençales « René Willien », une association dont les objectifs sont le rayonnement des savoirs, ainsi que la transmission du patrimoine linguistique et culturel, joue un rôle fondamental puisqu’il œuvre à Saint-Nicolas et dans l’aire francoprovençale depuis plus d’un demi-siècle et constitue un point de repère, tant à l’échelon régional qu’au niveau international ».

Le président du Co.Fe.S.E.V., Jean-Pierre Martin Perolino, a ajouté « c’est une grande joie, pour nous, que d’être accueillis en Vallée d’Aoste avec autant d’attentions. Ce qui unissait nos ancêtres, partis à l’étranger pour subvenir aux besoins de leurs familles, c’était leur fidélité à la Vallée d’Aoste, et c’est de cette fidélité qu’est né l’amour que nous lui portons et que nous avons à cœur de transmettre à notre tour à nos enfants. La Rencontre représente une occasion d’alimenter ce sentiment d’appartenance, pour que nous puissions nous sentir encore part entière de cette région et transmettre à nos descendants l’amour pour notre terre d’origine, afin qu’ils puissent se sentir ici chez eux et préserver ce lien invisible, mais solide, avec leurs origines ».

En sus de ses initiatives, à l’aire de sports, diverses associations illustreront leurs activités : les Sociétés savantes de la Vallée d’Aoste, la Maison des Anciens Remèdes et l’Association Valdôtaine Fiolet, qui proposera d’ailleurs des démonstrations de ce jeu traditionnel. Tout au long de l’après-midi, le groupe folklorique La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans assurera une ambiance joyeuse et conviviale.

PROGRAMME