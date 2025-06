“Là où naissent les horizons”: inscriptions ouvertes pour participer à trois journées d’études au Grand-Saint-Bernard

Du 5 au 7 septembre 2025, le Col du Grand-Saint-Bernard accueillera un événement entre littérature, savoirs et découverte du patrimoine alpin: "Là où naissent les horizons". Une parenthèse de réflexion et de partage, à 2 473 mètres d’altitude, organisée par l'association Pro-Grand-Saint-Bernard, avec le soutien du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le parrainage de l'Assessorat régional des activités et biens culturels, l'Université de la Vallée d'Aoste, le Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie, la Fondation Barry et le groupe de recherche Navire dans le cadre du projet Trace.

Pensé comme un laboratoire itinérant de réflexion et d’expérimentation, l’événement s’adresse aux étudiant·es de l’Université de la Vallée d’Aoste et des lycées valdôtains, ainsi qu’aux chercheur·euses, enseignant·es, doctorant.es et passionné·es de littérature de voyage et de montagne. Quinze places sont réservées aux étudiant·es, et quinze aux autres participant·es.

Deux modalités de candidature sont ouvertes: une vidéo en français d'une à deux minutes de motivation pour les étudiant·es, et une courte biographie pour les autres profils. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet prochain. Pour candidater, il suffit d’envoyer sa proposition par courriel à: f.locatelli@univda.it et m.lucioni@univda.it

Au programme des trois journées: des tables rondes sur la littérature alpestre, une promenade guidée par des experts du territoire, une visite à la Fondation Barry et ses chiens légendaires, un atelier de recherche documentaire aux archives de l’Hospice, la présentation d’un ouvrage consacré au Col du Grand-Saint-Bernard comme lieu de passage et de savoirs.

Plus qu’un simple séminaire en altitude, "Là où naissent les horizons" est une invitation à ralentir, à écouter, à regarder autrement. À habiter l’espace avec attention, et à partager un temps rare, loin des vitesses du quotidien. Le tout dans un milieu habité par la nature et l’histoire.