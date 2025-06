Innovazione e PMI, un ponte tra montagne e pianure

Un’alleanza che supera la distanza geografica e valorizza la diversità territoriale per costruire un ecosistema dell’innovazione più solido, interconnesso e competitivo. Con questo obiettivo, la Valle d’Aosta e l’Emilia-Romagna hanno siglato un accordo strategico di durata quinquennale per collaborare sui temi della specializzazione intelligente (S3), del trasferimento tecnologico e del sostegno alle piccole e medie imprese.

L’intesa è stata firmata a Bologna dai vicepresidenti regionali Vincenzo Colla (Emilia-Romagna) e Luigi Bertschy (Valle d’Aosta) nell’ambito di “R2B – Research to Business”, il salone internazionale che mette in rete ricerca, competenze e industria per l’innovazione.

Al centro dell’accordo c’è la volontà concreta di condividere buone pratiche e attivare collaborazioni operative tra istituzioni, centri di ricerca e imprese. Una scelta che punta non solo a ottimizzare l’implementazione delle rispettive strategie regionali, ma anche a favorire la contaminazione positiva tra due modelli economici diversi ma complementari: quello tecnologico-industriale dell’Emilia-Romagna e quello territoriale e adattivo della Valle d’Aosta.

“La collaborazione con un ecosistema come quello emiliano-romagnolo – ha dichiarato l’assessore valdostano Luigi Bertschy – ci permetterà di crescere, imparando da esperienze consolidate, ma anche portando le nostre specificità di territorio montano all’interno di una rete più ampia. Le sfide della sostenibilità e della competitività si affrontano meglio insieme, creando ponti tra politiche pubbliche, innovazione e imprenditoria.”

Il vicepresidente Colla ha sottolineato l’interesse emiliano-romagnolo a “conoscere meglio le realtà di eccellenza presenti nei territori alpini. La Valle d’Aosta può rappresentare un laboratorio di adattamento e innovazione, soprattutto in relazione ai temi della transizione verde e digitale”.

Uno degli strumenti immediati messi a disposizione è la piattaforma EROI – Emilia-Romagna Open Innovation, gestita da Art-ER, che sarà aperta anche alle imprese valdostane. Un ambiente digitale dove le aziende possono scambiarsi idee, costruire partenariati e accedere a tecnologie e competenze.

Per le PMI valdostane si apre dunque una finestra di connessione con un ecosistema all’avanguardia a livello europeo per infrastrutture digitali, filiere produttive e capacità di trasferimento tecnologico. Allo stesso tempo, le imprese emiliane avranno l’opportunità di estendere la loro rete di contatti verso un territorio a forte potenziale di innovazione sostenibile.

L’accordo si inserisce nella cornice della S3 – Strategia di specializzazione intelligente, il piano europeo che spinge le Regioni a individuare e sviluppare i propri punti di forza attraverso investimenti mirati in ricerca e innovazione. La sinergia tra le due Regioni potrà facilitare la partecipazione a progetti nazionali ed europei, stimolando un effetto leva su risorse, know-how e competitività.

“Si tratta – ha aggiunto Bertschy – di un passo concreto verso un modello di sviluppo territoriale in cui la collaborazione interregionale diventa chiave di successo. Anche realtà piccole come la nostra possono fare la differenza se si mettono in rete con visione e coerenza.”