Al via il progetto regionale “una scuola che ascolta”

A partire dall’a.s. 2020/2021, il Dipartimento Sovraintendenza agli studi aveva dato avvio ad una proposta condivisa con l’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta, al fine di strutturare in modo più efficace l'intervento psicologico all'interno delle scuole del territorio, trasmettendo alle istituzioni scolastiche un documento inerente alla promozione di azioni di sostegno psicologico al personale scolastico, agli studenti, alle famiglie, e fornendo alcuni spunti per la stesura dei bandi sull'impiego della figura dello psicologo in ambito scolastico.

Al fine di promuovere tali azioni sono stati previsti dall’Amministrazione regionale fondi specifici (2000 euro) da assegnare alle scuole dipendenti dalla Regione, su richiesta delle stesse, per la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di formazione per il personale docente, con l’obiettivo di strutturare in modo più efficace l'intervento psicologico all'interno delle scuole della Valle d'Aosta, e per ampliare l’azione di supporto attivata dalle singole scuole attraverso la realizzazione di un progetto rivolto alla scuola intesa come organizzazione e sistema complesso che, al suo interno, può sviluppare richieste di tipo psicologico.

Al fine di garantire la coerenza, l’uniformità, l'efficacia e la qualità dell'intervento, sarà avviato, in via sperimentale, dall’anno scolastico 2025/2026, in ciascuna istituzione scolastica dipendente dalla Regione di istruzione secondaria di secondo grado, un servizio psicologico rivolto a studenti, famiglie e personale scolastico.