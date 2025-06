GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Sarà sottoposta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione relativa a “Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 della Gestione straordinaria in liquidazione per l’esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent”.

Le Gouvernement régional a approuvé l’octroi des subventions en faveur : de la commune d’Aymavilles à titre de concours aux frais pour la réalisation de l’initiative « Traces de mémoire – Vercellod, le 18 juillet 1944 » ; du « Celva – Consortium des collectivités locales de la Vallée d’Aoste » à titre de concours aux frais pour la réalisation du projet « Communitas : racines et identité » et pour la réalisation de l’initiative « Resistenza, Liberazione, Autonomia. I ragazzi racontano la Valle d’Aosta a fumetti ».

Sono stati definiti i criteri di ripartizione dei contributi assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei comuni di confine con altri paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori.

Le Gouvernement régional a donné avis favorable quant aux dénominations officielles des villages, des hameaux et des localités de la commune d’Avise.

È stato approvato lo schema di accordo tra la Regione – Centro funzionale e pianificazione, Arpa Piemonte e Arpa Liguria, per la gestione operativa e le manutenzioni evolutive dell’applicazione Meteo 3R per la visualizzazione di dati e previsioni meteorologiche, per un periodo di 5 anni.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati approvati, a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, i progetti “Rafforzamento capacità di risoluzione e prevenzione degli incendi CYBER – CSIRT-VDA” e “Datacenter unico regionale – Adeguamento infrastruttura nell’ambito della data strategy regionale”.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato nominato il Consiglio di amministrazione del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta, per il quadriennio 2025-2029.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la costituzione della rete regionale “Ambienti tecnologico educativi (ATE)”, della durata di tre anni scolastici, finalizzata al sostegno e allo sviluppo delle discipline afferenti all’ambito STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e della sottoscrizione del relativo schema di accordo con le istituzioni scolastiche regionali aderenti.

Sono stati approvati i criteri per l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di tipo o di indirizzo non esistente nella regione o le scuole secondarie fuori del territorio regionale per seguire le attività sportive o artistiche.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato l’avviso pubblico, a valere sul programma regionale FSE+ 2021-2027, per il finanziamento di percorsi formativi integrativi del curriculo scolastico, da avviarsi nell’anno 2025, per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli allievi dei percorsi di istruzione professionale – indirizzi “Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” – Avviso 25AH. Tale atto permette di incrementare le opportunità di inserimento lavorativo in un settore che si trova spesso in forte criticità rispetto al fabbisogno di personale qualificato.

È stata approvata la scheda del progetto "Supporto alla nascita e allo sviluppo delle imprese presso le Pépinières d’entreprises presenti in Valle d’Aosta – Offerta di servizi di incubazione e accelerazione di imprese e attività ad essi connessi”, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la pubblicazione dell’immagine turistico-sportiva della Valle d’Aosta mediante la sponsorizzazione, per la stagione agonistica estiva 2025, degli atleti valdostani praticanti le discipline sportive estive. Nello specifico si tratta degli atleti Henri Aymonod, Davide Cheraz e Chevrier Xavier (Corsa in montagna - Trail); Natalie Gamba (Bocce); Martina Berta, Sophie Riva, Gaia Tormena e Andreas Vittone (Ciclismo – MTB); Roberta Jacquin (Skyrunning) e Francesca Canepa (Ultratrail).