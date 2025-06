Entro il 31 luglio le iscrizioni al servizio dei nidi d’infanzia per l’anno 2025/26

Si informa che fino a giovedì 31 luglio sarà possibile presentare domanda di iscrizione al servizio dei nidi d’infanzia per l’inserimento nella graduatoria relativa all’anno socio-educativo 2025/2026.



Il modulo per la domanda di ammissione è reperibile sul sito Internet comunale percorso “Sportello telematico polifunzionale”, “Asilo nido”; direttamente raggiungibile all’indirizzo https://sportellotelematico.comune.aosta.it/action%3Ac_a326%3Aasilo.nido .

La compilazione è possibile unicamente in modalità telematica, tramite accesso con SPID/CIE/CNS.

Per problemi di natura tecnica, è possibile rivolgersi al servizio del facilitatore digitale (800- 610061); per problemi di contenuto o per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici comunali telefonicamente al numero 0165-300.200 oppure via posta elettronica all’indirizzo servizi-sociali@comune.aosta.it .

I nidi d’infanzia comunali sono il nido di via Roma (50 posti) il nido “Massimo Berra” (36 posti) e il nido di viale Europa (40 posti) e l’ultimo arrivato, il nido del quartiere Dora (24 posti) a cui si aggiungono 24 posti in convenzione del nido privato “La Farfavola”, per un totale di 174 posti.

Commenta l’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati: «Con l’entrata in servizio del nido d’infanzia del quartiere Dora l’offerta del Comune di Aosta nella fascia di età “0-3” si struttura ulteriormente in maniera diffusa sul territorio, e raggiunge una dimensione importante in termini quantitativi, fornendo un servizio di grande rilevanza per la comunità e sempre più richiesto dalle famiglie che hanno la necessità di contemperare l’esigenza di cura dei minori con le attività lavorative».