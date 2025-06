Attestati di eccellenza Certilingua® a.s. 2023/2024 agli studenti Giulia Chiepolo, Rebecca Julie Mercurio e Sofia Sistilli del Liceo scientifico e linguistico “Edouard Bérard” di Aosta

Agli studenti Giulia Chiepolo, Rebecca Julie Mercurio e Sofia Sistilli, diplomati presso il Liceo scientifico e linguistico “Edouard Bérard”, di Aosta, nell’anno scolastico 2023/2024, è stato rilasciato il prestigioso attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali Certilingua®.

Nato in ambito di cooperazione transfrontaliera, l’attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali Certilingua® premia gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado che abbiano dimostrato capacità di interagire in contesti internazionali in due o più lingue straniere.