Educazione in rete, cultura in classe

Un ponte tra scuola e territorio, tra apprendimento e partecipazione. L’Assessorato dei Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali annuncia che da lunedì 23 giugno 2025 sarà online, sul sito Webécole, l’Avviso pubblico per la presentazione delle iniziative di arricchimento dell’offerta educativa rivolte agli alunni e agli studenti valdostani, dalla scuola dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, per l’anno scolastico 2025/2026.

L’obiettivo è raccogliere proposte didattiche, culturali ed educative, provenienti da un ampio ventaglio di soggetti – enti, associazioni, fondazioni, cooperative, istituti culturali, gruppi informali – interessati a proporre percorsi formativi che vadano oltre i programmi scolastici, e che si inseriscano in una didattica aperta, esperienziale e multidisciplinare. I progetti, se accolti, saranno inseriti nel Catalogo dell’Offerta Educativa 2025/2026, disponibile online all’inizio dell’anno scolastico per tutti i docenti valdostani.

Laboratori didattici, mostre interattive, spettacoli teatrali, percorsi cinematografici, visite guidate, giornate di studio, conferenze: sono solo alcune delle tipologie previste dall’Avviso. Le proposte potranno essere gratuite o prevedere costi a carico dell’Amministrazione regionale o delle istituzioni scolastiche, a seconda della tipologia.

Una vera e propria alleanza educativa che intende favorire una scuola viva, radicata nel contesto culturale e sociale della Valle d’Aosta, capace di aprirsi a stimoli nuovi e di valorizzare i saperi del territorio.

La scadenza per presentare i progetti è fissata a giovedì 31 luglio 2025.

Per tutte le informazioni e i dettagli operativi è possibile consultare l’Avviso e i relativi allegati direttamente sulla piattaforma Webécole.