Mont Avic: la natura diventa arte. Due giornate tra pennelli, obiettivi e paesaggi da proteggere

Due giornate per guardare la natura con occhi nuovi, per sentirsi parte di un paesaggio e non solo visitatori. Il Parco Naturale Mont Avic lancia un doppio appuntamento all’insegna dell’arte e della consapevolezza ambientale, grazie alla collaborazione con l’Associazione Artisti Valdostani. Un’iniziativa che unisce la bellezza della creazione artistica al valore della conservazione di uno dei patrimoni naturali più importanti della Valle d’Aosta.

Il primo evento, intitolato “Dipingiamo il Parco”, si svolgerà domenica 22 giugno 2025, con ritrovo alle ore 10 al Centro visita di Covarey (Champdepraz). Sarà una giornata all’insegna del plein air, la pittura all’aria aperta: ogni partecipante è invitato a portare il proprio materiale da disegno o pittura e lasciarsi ispirare dai boschi, dalle acque e dalle rocce del parco. Nessun vincolo tecnico né artistico, solo il desiderio di osservare e restituire su carta l’anima del paesaggio. L’attività è gratuita, con pranzo al sacco autogestito, e la prenotazione è consigliata scrivendo a centrovisitatori@montavic.it.

Il secondo appuntamento, “Fotografiamo il Parco”, è in programma per sabato 12 luglio 2025. Questa volta, i protagonisti saranno gli appassionati di fotografia, professionisti e amatori, accompagnati lungo un itinerario guidato da un guardaparco. L’escursione sarà occasione per catturare scorci, dettagli e forme del paesaggio naturale, ma anche per comprendere meglio la biodiversità e le regole di rispetto dell’area protetta. Ritrovo alle ore 9 al Centro visita di Champorcher. Anche in questo caso, partecipazione gratuita, pranzo al sacco a carico dei partecipanti e prenotazione obbligatoria via email.

Le due giornate si inseriscono all’interno delle attività di educazione e sensibilizzazione promosse dal Parco Mont Avic, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e i turisti in un dialogo attivo con la natura. Arte, cultura e ambiente diventano così strumenti di cittadinanza, di consapevolezza e di cura del territorio.

“Non si protegge ciò che non si conosce – spiegano dal Parco – e per conoscere davvero un luogo bisogna viverlo, osservare, emozionarsi. Questi eventi vogliono creare proprio questo legame: intimo, creativo e rispettoso.”

Per informazioni e iscrizioni:

📍 Parco Naturale Mont Avic – Centro visitatori

📞 Tel. 0125 960643

📧 Email: centrovisitatori@montavic.it

🌐 Sito: www.montavic.it