Al via il cantiere per il rifacimento dell’impianto di Hône 2: CVA investe sul territorio 156 milioni di euro

Si è tenuto oggi, lunedì 9 giugno, l’incontro con la popolazione e i media per la presentazione dei lavori di rifacimento dell’impianto idroelettrico di Hône 2, alla presenza dei vertici CVA e degli amministratori locali e regionali.

Il progetto, del valore complessivo di circa 156 milioni di euro – che comprendono investimenti concordati in favore delle comunità locali di Champorcher, Pontboset e Hône per oltre un milione di euro complessivi – prevede il rifacimento totale dell’impianto. L’attuale centrale, attiva da oltre un secolo, era stata progettata per rispondere esclusivamente ai bisogni energetici delle industrie presenti sul territorio all’epoca.

L’intervento permetterà di valorizzare appieno il potenziale idrologico della Valle di Champorcher, portando la produzione dagli attuali 49 GWh a 104 GWh l’anno: l’equivalente di circa 20.000 impianti fotovoltaici domestici. La riduzione delle emissioni di CO₂ sarà di 40.000 tonnellate all’anno, corrispondente alla quantità assorbita da circa 270.000 alberi.

Il rifacimento dell’impianto, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico e Ambientale della Regione Valle d’Aosta e della Roadmap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free al 2040, consentirà inoltre di garantire una maggiore protezione a valle in caso di dissesti idrogeologici – sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici – grazie alla realizzazione di un nuovo canale derivatore, interrato in una galleria di circa 9 km, e ai lavori connessi.

Nell’ambito delle iniziative divulgative che verranno realizzate da CVA durante tutta la durata del cantiere, nella mattinata di oggi gli alunni della scuola primaria di Hône hanno partecipato a un laboratorio didattico sulla produzione di energia rinnovabile, durante il quale è stato loro illustrato il progetto del nuovo impianto.

A seguire, hanno visitato l’attuale centrale idroelettrica, così come i partecipanti alla conferenza stampa aperta alla popolazione.

In occasione dell’avvio dei lavori, sabato 14 giugno l’attuale centrale idroelettrica sarà aperta al pubblico per delle visite guidate gratuite.

Per partecipare è necessario prenotarsi al link:

👉 https://www.cvaspa.it/revamping-impianto-hone-2