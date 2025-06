Film Commission Vallée d’Aoste, in collaborazione con Fondation Émile Chanoux, Alliance Française e Union de la Presse Francophone (UPF), organizza un corso di formazione teorico e pratico sul cinema del reale per giovani dai 18 ai 29 anni e adulti over 29 residenti in Valle d'Aosta in cerca di riconversione lavorativa.

Il corso si svilupperà per 6 mesi ad Aosta, non a tempo pieno, prevalentemente nel fine pomeriggio e nei fine settimana, per permettere lo svolgimento di una normale attività lavorativa.

Il programma della formazione fornisce un approccio dettagliato alla grammatica audiovisiva, seguendo tutte le fasi della realizzazione di un film e prevede prove tecniche sul campo con camera e microfoni, elaborazione di un soggetto, preparazione di un pitch, redazione di una sceneggiatura, sopralluoghi dei soggetti e luoghi ripresi, riprese e cattura del suono sul campo in base alla sceneggiatura e infine tutte le fasi della post-produzione (montaggio, color correction, missaggio, effetti).



Saranno coinvolti vari professionisti, tutti esperti nel proprio settore di competenza, e sono previsti un incontro con Film Commission Vallée d'Aoste sulle opportunità offerte dalla fondazione nel sostegno all’audiovisivo e alla crescita professionale e un incontro con un produttore esperto sulle diverse tappe produttive di un film documentario. Alla fine del corso sarà organizzato un evento di presentazione al pubblico del film del reale realizzato.

Il soggetto dovrà essere strettamente legato alla realtà contemporanea della Valle d’Aosta e ai temi di interesse degli enti promotori. A titolo di esempio possono essere citati: la questione linguistica, il bilinguismo, l’utilizzo di francese o patois; l’emigrazione e/o l'immigrazione; un rapporto e legame particolare con il territorio valdostano; la desertificazione della montagna, l’abbandono dei villaggi e i tentativi per mantenerli in vita. Lo sviluppo dovrà avere un approccio originale.

Il corso, interamente gratuito, è riservato a soli 6 adulti in modo da favorire condizioni di apprendimento ottimali e pertanto i candidati dovranno dimostrare un reale interesse dal punto di vista professionale.

I candidati dovranno inviare un curriculum vitae, una lettera di motivazione e saranno selezionati sulla base dei documenti inviati e di un colloquio.

Le iscrizioni sono aperte e le candidature posso essere inviate entro il 6 luglio 2025 all'indirizzo mail info@upfvda.org , mentre il colloquio si terrà a metà luglio.

Per ulteriori informazioni:

Fondation Émile Chanoux: info@fondchanoux.org