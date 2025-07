Borse di studio universitarie - Anno accademico 2024/25

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che sono aperti due bandi per l’assegnazione, per l’anno accademico 2024/2025, di borse di studio, contributi per l’alloggio e integrazioni per le mobilità internazionali a favore, rispettivamente, di:

studenti residenti in Valle d’Aosta iscritti a corsi universitari o di alta formazione artistica e musicale di università situate fuori dalla Valle d’Aosta, anche all’estero;

studenti, indipendentemente dalla loro residenza, iscritti all’Università della Valle d’Aosta, all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta e al corso di infermieristica dell'Università di Torino con sede in Aosta.

Requisiti principali

Economici: ISEE-Universitario non superiore a € 44.000

Di merito: CFU variabili in base all’anno di corso e alla tipologia del percorso.

Scadenza

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite SPID, CIE o TS-CNS, entro le ore 12:00 di venerdì 10 ottobre 2025.

Importi assegnabili:

Assegno di studio: da € 1.470 a € 2.470

Contributo per l’alloggio: da € 1.970 a € 2.870

Integrazione per mobilità internazionale: € 17 al giorno fino a un massimo di 300 giorni

Per bando, modulistica e informazioni dettagliate consultare il sito