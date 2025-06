Arriva Italia: nuova edizione dell’Arriva Academy in Valle d’Aosta

Arriva Italia annuncia l’avvio della nuova edizione dell’Arriva Academy in Valle d’Aosta, un percorso di formazione gratuito ideato per preparare nuovi autisti di trasporto pubblico locale (TPL). Questa edizione ha l’obiettivo di rispondere alle specifiche esigenze del trasporto pubblico locale del nostro territorio. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 luglio e le prime lezioni partiranno il prossimo settembre.

Arriva è alla ricerca di autisti di autobus, una figura importante, garante della connessione sociale e punto di riferimento per coloro che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere lavoro, scuola o servizi essenziali. Da qui l’idea dell’Arriva Academy, che prevede un percorso per istruire la prossima generazione di autisti, offrendo ai candidati formazione gratuita e impiego immediato per ottenere la patente e la CQC (entrambe previste e finanziate nel percorso).

Arriva Academy rappresenta un’occasione per entrare a far parte di uno dei principali gruppi di trasporto pubblico locale in Europa, garantendo formazione di qualità e stabilità professionale.

Il programma offre inizialmente un contratto di lavoro part-time retribuito per il periodo di formazione e sostiene i costi per l’ottenimento della patente D e della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente). Al completamento del percorso, il contratto sarà trasformato in un full-time a tempo indeterminato.



Un percorso flessibile e su misura

Il programma prevede:

320 ore di formazione distribuite su 20 settimane, con lezioni dal lunedì al venerdì ad Aosta.

Contratto part-time di 25 ore settimanali retribuite, trasformabile in tempo pieno una volta ottenute le certificazioni.

Possibilità di anticipare l’assunzione a tempo indeterminato qualora le certificazioni venissero conseguite prima dei sei mesi di contratto.



L’Arriva Academy si rivolge a candidati che risulteranno:

disoccupati entro due settimane prima dell’inizio del corso

con patente B o superiore

di almeno 21 anni

che desiderano intraprendere una carriera stabile come autisti di mezzi pubblici

con una buona conoscenza e padronanza della lingua italiana

Come candidarsi

Le candidature sono aperte. Gli interessati possono registrarsi sul sito https://lavoraconnoi.arriva.it/ e chiedere informazioni via mail all’indirizzo selezione@arriva.it .



****



ARRIVA Italia

Il Gruppo Arriva – con 36.200 addetti totali – effettua circa 1.5 miliardi di viaggi ogni anno in 11 nazioni grazie ad una flotta di oltre 12.000 autobus e oltre 600 tra treni e tram, offrendo soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di mobilità.

Il Gruppo Arriva in Italia è tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 71 milioni di km di percorrenza annua, 1980 dipendenti e una flotta di 1920 autobus (escludendo Trieste Trasporti e ASF).

Arriva Italia opera direttamente come società operativa in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. È presente invece come holding di riferimento, attraverso società partecipate, in Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Como.