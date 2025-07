Nuovo Ospedale Parini: concluse le procedure di presentazione delle offerte per il IV lotto della fase 3

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali comunica che martedì 1° luglio 2025, alle ore 12.00, è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la realizzazione del IV lotto della fase 3 del Presidio unico ospedaliero regionale “Umberto Parini”, che riguarda il nuovo ospedale per acuti (corpo K), il futuro accesso principale del Presidio ospedaliero (corpo L, cosiddetta Hospital Street) e il nuovo parcheggio a est (corpo P).

La società SIV srl informa che il numero di offerte pervenute è da ritenersi congruo in relazione alla natura e all’entità dell’appalto in oggetto, precisando che nei prossimi giorni avrà luogo la seduta pubblica finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti. Successivamente, saranno attivate le procedure per l’individuazione e la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi della normativa vigente.

“Accogliamo con grande soddisfazione le prime informazioni sull’esito della gara – dichiara l’Assessore Carlo Marzi – che confermano il forte interesse suscitato da un’iniziativa strategica per il territorio e per la sanità valdostana. Si tratta di un passaggio significativo all’interno di un percorso più ampio e articolato, che ci avvicina concretamente alla realizzazione del Nuovo Ospedale che è già in corso con i lavori di costruzione delle centrali tecnologiche a sud dell’attuale nosocomio. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla società SIV e a tutti gli uffici competenti per il grande impegno profuso in questi mesi di intenso lavoro, che ha consentito di passare dal progetto originario, risalente al 2012, alla variante della progettazione esecutiva e all’attuale fase di presentazione delle offerte per la realizzazione dei lavori. Un risultato -evidenzia l’Assessore- che imprime un impulso definitivo e concreto al programma in corso per la realizzazione del Nuovo Ospedale Parini.”