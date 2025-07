Anas, cambia la guida del Nord-Ovest

Cambio al vertice per la rete stradale del Nord-Ovest. A partire dal 15 luglio 2025, l’Ing. Aldo Castellari assume il ruolo di Responsabile della Struttura Territoriale Anas per il Piemonte e la Valle d’Aosta, raccogliendo il testimone dell’Ing. Angelo Gemelli, ora promosso alla Direzione Operativa dell’azienda nazionale.

Classe 1968, laureato in Ingegneria Civile con indirizzo trasporti, Castellari vanta un lungo percorso all’interno di Anas, dove è entrato nel 2002. Negli anni ha maturato competenze tecniche e gestionali in diversi compartimenti regionali, dall’Emilia-Romagna alle Marche, dal Veneto alla Campania, fino all’ultima esperienza come Responsabile della Struttura Territoriale dell’Emilia-Romagna, incarico che ha ricoperto dal 2019 a oggi.

Una figura solida e versatile, insomma, alla guida di un territorio complesso e strategico, che comprende grandi direttrici di traffico e tratti montani critici. La Valle d’Aosta, in particolare, si prepara nei prossimi anni a sfide cruciali sul piano manutentivo e infrastrutturale: dalla sicurezza delle gallerie alpine alle connessioni con il Piemonte, dalle esigenze turistiche a quelle della logistica transfrontaliera.

Il cambio si inserisce in un riassetto nazionale che riguarda tutte le Strutture Territoriali e le principali Direzioni operative di Anas (Gruppo FS Italiane).

“Siamo orgogliosi di queste nuove nomine, che rappresentano un passo significativo nel percorso di rafforzamento delle nostre strutture territoriali”, ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas.

“Abbiamo scelto di affidarci a professionisti cresciuti all’interno dell’azienda, che conoscono a fondo le dinamiche operative e condividono la nostra visione strategica”.

Il principio è chiaro: presidi forti sul territorio, esperienze diversificate e capacità di adattamento.

“La rotazione dei responsabili è un elemento chiave del nostro modello organizzativo”, ha aggiunto Gemme.

“Serve ad arricchire il bagaglio professionale dei nostri manager e a diffondere sul campo le migliori pratiche, con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza e innovazione sui 32.000 km di rete che gestiamo”.

L’elenco completo delle nuove nomine regionali conferma un rinnovamento profondo e calibrato. Per il Nord-Ovest, accanto a Castellari, troviamo Matteo Giuseppe Castiglioni in Lombardia, Nicola Dinnella in Liguria e Nicola Prisco in Emilia-Romagna. Confermati invece Ettore de la Grennelais per il Veneto e Marco Moladori nel Lazio.