Réunion de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc, jeudi 12 juin à La Salle

Jeudi 12 juin, de 9h30 à 12h30, la Maison Gerbollier, à La Salle, accueillera la réunion de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc.

La Conférence sera présidée par l’Assesseur Davide Sapinet, dans son rôle de Vice-président de l’Espace Mont-Blanc. Aux côtés des représentants valdôtains, seront également présentes les délégations française et suisse, avec leurs Vice-présidents Eric Fournier, Président de la Communauté des Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, et Eric Bianco, Chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation du Canton du Valais.

L’ordre du jour prévoit un tour de table sur les activités institutionnelles de l’Espace, telles que les échanges du groupe de travail Tour du Mont-Blanc, les séjours pédagogiques transfrontaliers et le combats des reines en 2025. En particulier, la réunion abordera un thème de grande envergure concernant la transformation de l’Espace Mont-Blanc en Groupe Européen de Coopération Territoriale (GECT), ce qui lui permettra d’acquérir une personnalité juridique et de garantir une plus grande efficacité dans la gestion des activités communes.