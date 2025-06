Borse di studio alla memoria di Ugo e Liliana Brivio

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, ha approvato due bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio intitolate alla memoria di “Ugo e Liliana Brivio”.

Queste borse di studio sono rese possibili grazie al lascito della professoressa Liliana Brivio, che ha dedicato la sua vita alla resistenza al nazifascismo e all’insegnamento in Valle d’Aosta, in memoria di suo fratello Ugo Brivio, ex partigiano e laureato in chimica pura.

Ecco i due bandi per il 2025, riferiti all’anno scolastico 2024/2025:

“Eccellenze” , per l’assegnazione di n. 32 borse di studio ad altrettanti studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che si sono distinti nei risultati scolastici. È richiesto un ISEE pari o inferiore a € 21.052,64 . Le famiglie interessate devono inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 31 luglio 2025.

, per l’assegnazione di n. 32 borse di studio ad altrettanti studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che si sono distinti nei risultati scolastici. È richiesto un ISEE pari o inferiore a . Le famiglie interessate devono inviare la domanda di partecipazione “Realizzare la cittadinanza”, per l’assegnazione di n. 3 borse di studio ad altrettanti studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta che si sono distinti in modo significativo nella realizzazione della cittadinanza nell’ambito scolastico. Le candidature sono presentate dai dirigenti scolastici, su segnalazione dei docenti.

I bandi di concorso sono visionabili nell’apposita pagina del sito della Regione, raggiungibile anche tramite il seguente percorso: www.regione.vda.it → Canali tematici → Istruzione → Borse di studio e agevolazioni → Scuola secondaria di 1° e 2° grado → Borse di studio Brivio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio borse di studio ai numeri 0165/275856-275857-275858 o alla mail borseunionline@regione.vda.it.