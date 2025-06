Dalla Lega una campagna di informazione per far conoscere le proposte di legge sui buoni benzina e sui voucher per i centri estivi

Nel mese di giugno il Gruppo Lega Vallée d’Aoste ha organizzato una campagna di informazione che punta a spiegare il contenuto delle due norme recentemente depositate in Consiglio regionale e in attesa di approvazione: la reintroduzione dei buoni benzina e l'inserimento dei voucher per i centri estivi.

La campagna di informazione prevede quattro appuntamenti sul territorio. Si inizierà in Alta Valle, il 7 giugno, con l'appuntamento di Morgex, presso la sala Gabencel in località la Ruine alle ore 18. Sabato 14 giugno sarà il turno di Aosta, sempre alle ore 18 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc. Gli incontri proseguiranno sabato 21 giugno a Châtillon, nella sala comunale P. Chasseur alle 18 e si concluderanno a Verrès sabato 28 giugno alle ore 18 presso a Verrès presso il salone Bonomi.

"Far conoscere a tutta la Valle d'Aosta due proposte fondamentali per la nostra Regione, come l'aiuto a tutti i valdostani per le spese di trasporto ed il supporto alle famiglie per sostenerle nella gravosa spesa dei centri estivi - dichiara il segretario Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi - è un obiettivo primario, perché la Lega ha da sempre sostenuto la necessità di incidere in maniera positiva aiutando chi vive in una Regione come la nostra, che ha caratteristiche orografiche che rendono difficoltosi e dispendiosi gli spostamenti, così come le famiglie, oggi più che mai in difficoltà, in un momento così importante come quello dei periodi estivi".