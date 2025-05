Borse di studio ITS, IFTS e percorsi all’estero: la formazione che genera occupazione

L’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile ha approvato un bando, relativo agli anni formativi 2024/25, 2025/26 e 2026/27, rivolto a giovani valdostani, fino a 35 anni di età, che desiderano frequentare percorsi altamente professionalizzanti in Italia, al di fuori del territorio regionale, o all’estero. Il bando consente di richiedere le borse di studio per la frequenza dei percorsi d’Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy), dei percorsi annuali d’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei percorsi d’istruzione terziaria professionalizzante all’estero.

La misura, introdotta per la prima volta nel 2021, ha registrato un crescente interesse tra i giovani valdostani, con 76 studenti richiedenti, di cui 72 borse di studio autorizzate. Il numero di domande è aumentato progressivamente, segnale del crescente interesse per questa particolare tipologia di percorsi di formazione terziaria. In particolare, 24 studenti hanno conseguito il diploma, con una distribuzione prevalente nella fascia d’età 20-24 anni, a dimostrazione di come questi percorsi rappresentino una valida alternativa alla Laurea, per la specializzazione post-diploma.

Le ricadute occupazionali sui diplomati evidenziano risultati significativi: 13 studenti hanno trovato occupazione entro sei mesi dal termine del percorso e 3 diplomati hanno scelto di proseguire gli studi passando al percorso universitario, confermando la qualità e la versatilità dei percorsi finanziati; i restanti 8 non hanno dato risconto all’indagine.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano Triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026, in particolare nella strategia volta a incrementare l’attrattività del territorio attraverso lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali nei settori chiave dell’economia valdostana.

I percorsi ITS e IFTS rappresentano oggi un’efficace proposta post-diploma per acquisire competenze pratiche, aggiornate e coerenti con le reali esigenze delle imprese. Gli ITS Academy, della durata biennale o triennale, rilasciano un titolo di quinto o sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), mentre i corsi IFTS, della durata annuale, conferiscono una specializzazione di quarto livello EQF. Entrambi i percorsi prevedono periodi di tirocinio curricolare presso aziende del settore di riferimento.

Il bando prevede anche il finanziamento per percorsi analoghi svolti all’estero, purché di durata pari o superiore a 800 ore e con rilascio di un titolo almeno di quinto livello EQF. Questa apertura verso il contesto internazionale valorizza il confronto con modelli formativi avanzati e stimola l’apprendimento in ambienti multiculturali e altamente innovativi.

L’intervento, finanziato con fondi regionali, prevede una dotazione complessiva di oltre 299.000 euro per il triennio 2025-2027. Le domande possono essere presentate attraverso il portale regionale SOL (https://sol.regione.vda.it) con una prima scadenza del 14 luglio 2025 e in diverse finestre temporali fino al 1° aprile 2027.

“Questa misura– dichiara l’Assessore Luigi Bertschy – è stata introdotta quattro anni fa con l’intento di sostenere un modello di formazione tecnica che mette al centro l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, in coerenza con le strategie regionali di innovazione e crescita sostenibile. Offrire ai nostri giovani la possibilità di formarsi, in contesti altamente qualificati, significa investire sullo sviluppo delle competenze per il futuro del nostro territorio”.

