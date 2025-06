CardiologiAosta 2025: eccellenza, giovani e nuove competenze in prima linea nella sfida della cura

Due giornate dense di scienza, confronto e futuro: il 12 e 13 giugno 2025, il Nuovo Polo Universitario di Aosta ospita la quinta edizione di “Heart, Brain and Vessels – CardiologiAosta”, convegno di caratura nazionale dedicato alle patologie cardioneurovascolari, ideato dalla Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Parini e coordinato dal Dott. Paolo Scacciatella.

Un evento che conferma la Valle d’Aosta come crocevia autorevole del sapere medico. Accanto a nomi di primo piano della cardiologia, neurologia e chirurgia vascolare, ci saranno i giovani specializzandi delle migliori scuole italiane. Novità assoluta, il 13 giugno, l’esordio della prima Aosta Nursing Convention “Cuore e Cura”, riservata a infermieri e tecnici sanitari.

“Il nostro obiettivo – spiega il Dott. Scacciatella – è promuovere una cultura clinica integrata e dinamica, capace di unire l’eccellenza scientifica all’esperienza sul campo. Quest’anno abbiamo voluto valorizzare in modo concreto i giovani specializzandi, offrendo loro un’occasione unica di formazione e confronto diretto con i grandi nomi della medicina italiana”.

Un investimento sulla nuova generazione di curanti, dunque, ma anche sulla capacità attrattiva del sistema sanitario regionale.

A ds Paolo Sciatella

“È un investimento sul futuro in Valle d’Aosta di servizi fondamentali per la salute di cittadini e turisti – prosegue – capace di attrarre professionisti motivati e preparati, in un’ottica di miglioramento continuo”.

Il programma scientifico del Convegno si annuncia denso e innovativo. Al centro della scena, temi cruciali come la profilassi della fibrillazione atriale, la riperfusione in ictus e infarto, il trattamento delle valvulopatie aortiche e la gestione dei pazienti cardiometabolici. Non mancheranno momenti spettacolari come le “Live in the box”, con procedure registrate ad Aosta e Parigi, e letture magistrali sull’intelligenza artificiale in medicina.

Ampio spazio sarà dedicato anche a una modalità tutta nuova e interattiva: “A young specialist to a master”, dove giovani specialisti potranno porre domande a grandi esperti italiani. Ma il cuore pulsante dell’edizione 2025 è il Clinical Case Contest, in cui sei Scuole di Specializzazione (tra cui Milano, Torino, Genova e Piemonte Orientale) si sfideranno presentando casi clinici particolarmente emblematici.

“Dal programma del Convegno emerge la capacità del sistema Valle d’Aosta di tenere il passo con la velocissima innovazione che investe il settore Salute – afferma il Direttore Sanitario dell’USL, Dott. Mauro Occhi –. Approccio interventistico e setting di sala operatoria garantiscono al Parini la gestione di patologie complesse con tecnologie sofisticate, che consentono di evitare chirurgia a cuore aperto in favore di procedure percutanee rapide e meno invasive”.

In parallelo, il 13 giugno debutterà la prima edizione della Aosta Nursing Convention “Cuore e Cura”, dedicata al mondo delle professioni sanitarie, in particolare infermieri e tecnici. Tre sessioni per approfondire temi fondamentali: dalle competenze avanzate (come quella emergente del TAVI Coordinator), alla gestione delle sfide in cardiologia interventistica strutturale, fino al confronto tra esperienze italiane e internazionali, con ospiti da Parigi.

“L’organizzazione congiunta di questi due eventi dimostra la capacità del nostro sistema sanitario e dei nostri professionisti di dialogare con il mondo clinico più avanzato e con i professionisti del futuro – sottolinea l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi –. Puntare sulla formazione degli specializzandi e sulla valorizzazione delle competenze infermieristiche significa investire in una sanità moderna, multidisciplinare e al passo con le sfide della medicina contemporanea”.

In un’epoca in cui la medicina corre veloce e le risorse umane sono sempre più decisive, CardiologiAosta 2025 si propone come un faro: per chi lavora nella cura, per chi forma, per chi – da paziente – cerca il meglio. Ad Aosta, il cuore della sanità batte forte.