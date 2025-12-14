Campagna vaccinale anti flu e anti Covid: due open day per proteggere sé stessi e la comunità

Alle porte delle feste e con l’arrivo dell’iperafflusso turistico, l’Azienda USL lancia un messaggio chiaro: vaccinarsi non è mai stato così semplice. Dopo il successo dei punti vaccinali mobili presso la Conad di Saint-Christophe e Châtillon, il Distretto 1 organizza due open day ad accesso libero, senza prenotazione, dedicati alla protezione contro l’influenza e il Covid.

Gli appuntamenti da segnare sul calendario:

15 dicembre, 8:00–11:00, Consultorio di Saint-Pierre

17 dicembre, 8:00–11:00, Consultorio di Variney

«L’obiettivo è chiaro: portare i servizi vicino alle persone, rendendo la vaccinazione semplice, veloce e comoda», sottolinea il Dott. Jacopo Luboz, Direttore del Distretto 1. «Vogliamo che i cittadini abbiano la possibilità di proteggere sé stessi e chi li circonda, integrando la prevenzione nella vita di tutti i giorni».

Non serve prenotare, basta presentarsi e fare un gesto concreto per la propria salute e quella della comunità. In vista del picco stagionale delle malattie respiratorie, questi open day rappresentano un’opportunità da non perdere: un piccolo sforzo oggi per dormire sonni tranquilli domani.