25 novembre 2025

Il 28 novembre sedute vaccinali antinfluenzali in due punti mobili

’Azienda USL attiva due postazioni vaccinali fuori dai supermercati Conad di Châtillon e Saint-Christophe. Accesso libero, niente prenotazione e personale sanitario a disposizione dei cittadini per facilitare la copertura antinfluenzale

L’Azienda USL della Valle d’Aosta informa che giovedì 28 novembre saranno operativi due punti vaccinali mobili dedicati alla campagna antinfluenzale. Le postazioni saranno allestite all’esterno dei supermercati Conad di Châtillon e Saint-Christophe, dove dalle 14:30 alle 17:30 i cittadini non ancora vaccinati potranno ricevere il vaccino in modo semplice e immediato.

Le somministrazioni saranno effettuate all’interno di un’ambulanza collocata vicino agli ingressi dei supermercati, garantendo sicurezza e riservatezza durante tutte le operazioni. L’accesso è libero: non è richiesto alcun tipo di prenotazione.

Alle attività prenderà parte il personale dei Distretti socio-sanitari, con il supporto della Struttura Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL, impegnata nel rafforzare il livello di protezione della popolazione in vista della stagione invernale.

L’Azienda USL invita tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità e ricorda che la vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento semplice, sicuro ed efficace per proteggere sé stessi e la comunità, soprattutto le persone più fragili.

