Campagna di sensibilizzazione sui tumori maschili

Nel mese dedicato alla salute maschile, la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – rinnova l’appello alla prevenzione con la campagna “LILT for Men – Nastro Blu 2025”, invitando gli uomini di ogni età a non trascurare i controlli e a informarsi sui principali fattori di rischio.

L’iniziativa mira a promuovere la diagnosi precoce dei tumori più diffusi nella popolazione maschile – prostata, testicolo e pene – ricordando che la conoscenza e la prevenzione restano le armi più efficaci contro la malattia. Il tumore della prostata, che rappresenta oltre il 20% delle diagnosi tra gli uomini sopra i 50 anni, può oggi essere individuato in fase iniziale con altissime probabilità di guarigione. Altre patologie, come il tumore del testicolo, interessano soprattutto i più giovani, rendendo fondamentale l’abitudine all’autopalpazione e alla consapevolezza del proprio corpo.

“La prevenzione deve entrare nella quotidianità maschile con la stessa naturalezza con cui si affrontano altri aspetti della salute”, sottolinea Salvatore Luberto, presidente della LILT Valle d’Aosta. “Spesso gli uomini si rivolgono al medico solo in presenza di sintomi, ma la diagnosi precoce può davvero fare la differenza. Per questo anche nella nostra regione offriamo visite gratuite, fino a esaurimento posti, nella sede LILT di Aosta.”

Oltre agli ambulatori aperti su tutto il territorio nazionale, la campagna diffonde messaggi di sensibilizzazione sui canali social e promuove l’adozione di stili di vita salutari, a partire dall’attività fisica regolare e da un’alimentazione equilibrata.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.legatumoriaosta.it, via email all’indirizzo info@legatumoriaosta.it o attraverso le pagine social ufficiali LILT Valle d’Aosta su Facebook e Instagram.