I 6 centri traumatologici pronti a ripartire per la stagione sciistica 2025/2026

In vista dell’avvio della stagione sciistica invernale, l’Azienda USL Valle d’Aosta informa che i 6 Centri traumatologici per la stagione invernale 2025/2026 saranno aperti dal 6 dicembre secondo le seguenti modalità e orari:

· CT di Pila (dalle 9:30 alle 17:30):

◦ il weekend del 6-7-8 dicembre (in settimana chiuso)

◦ il weekend del 13-14 dicembre (in settimana chiuso)

◦ dal 19 dicembre 2025 al 3 maggio 2026

· CT di Gressoney-La Trinité/Staffal e CT di Ayas-Champoluc (dalle 9:30 alle 17:30):

◦ il weekend del 6-7-8 dicembre (in settimana chiuso)

◦ il weekend del 13-14 dicembre (in settimana chiuso)

◦ dal 20 dicembre 2025 al 19 aprile 2026

· CT di La Thuile (dalle 9:30 alle 17:30):

◦ il weekend del 6-7-8 dicembre (in settimana chiuso)

◦ il weekend del 13-14 dicembre (in settimana chiuso)

◦ dal 20 dicembre 2025 al 12 aprile 2026

· CT di Cervinia (gestito dalla Società COC-Centro Ortopedico traumatologico di Cervinia), dalle 9:00 alle 18:00:

◦ continuativamente dal 6 dicembre 2025 fino al 3 maggio 2026

· CT di Courmayeur (gestito dall’IRCCS Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano su gara del Comune di Courmayeur), dalle 9:30 alle 17:30:

◦ il weekend del 6-7-8 dicembre (in settimana chiuso)

◦ il weekend del 13-14 dicembre (in settimana chiuso)

◦ dal 20 dicembre 2025 fino al 6 aprile 2026

Nella stagione 2024/2025 gli accessi sono stati 4.740 (4.323 accessi nella stagione precedente) con oltre 14.000 prestazioni erogate.

Nei Centri traumatologici sono sempre in turno un infermiere e un medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia, che garantiscono un tempestivo trattamento di patologie traumatiche riferite all’apparato muscolo-scheletrico a seguito di infortuni sugli sci.

L’accesso dell’utenza è diretto e le prestazioni sono a pagamento. Le tariffe, stabilite da una delibera della Giunta regionale (n.1034 del 18 settembre 2023), sono indicate su appositi cartelli affissi all’interno dei centri.

Gli sciatori possono stipulare la polizza assicurativa “Snowcare” al momento dell’acquisto del biglietto. L’assicurazione dà diritto alla gratuità del soccorso sulle piste e delle prestazioni erogate dai Centri traumatologici.