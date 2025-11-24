L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali comunica che venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 8.30, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, si svolgerà il convegno Prevenire è proteggere: approcci multidisciplinari per la Salute e il Benessere. La Valle d’Aosta si racconta. Giornata di confronto sul Piano Regionale della Prevenzione 2021–2025.

L’incontro, rivolto a tutti gli operatori coinvolti nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, mira a promuovere la conoscenza su quanto è stato realizzato in Valle d’Aosta in questi anni e a condividere esperienze e buone pratiche tra professionisti del settore.

«Restituiamo oggi, in piena partecipazione e trasparenza, una visione completa e strutturata di ciò che è stato fatto e dei risultati ottenuti - afferma l’Assessore Carlo Marzi - grazie a tutti coloro che con responsabilità e senso di appartenenza alla comunità hanno contribuito a questo lungo percorso volto alla prevenzione e alla promozione della salute. L’approccio integrato che stiamo sempre più consolidando rafforza prospettive strategiche e operative per il futuro della sanità valdostana e delle politiche sociali regionali. L’obiettivo finale è di favorire nella comunità nuove collaborazioni tra sanità, scuola, territorio, associazioni e mondo del lavoro, in cui ognuno partecipa e fa la sua parte per passare sempre più da una sanità che “cura” ad una sanità che sa prevenire, educare e creare benessere comune.»

Durante la giornata, esperti e operatori si confronteranno sui temi della prevenzione e della salute pubblica nel corso di varie sessioni. La prima illustrerà le azioni intraprese negli ambiti dell’intersettorialità, della formazione, della comunicazione e dell’equità; la seconda racconterà il percorso di ciascuno dei 13 Programmi regionali di prevenzione, descrivendone le attività realizzate, le reti e le alleanze sviluppate, le criticità e i punti di forza, i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo per la Valle d’Aosta.