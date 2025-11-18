L’USL Valle d’Aosta potenzia la formazione sul trauma pre-ospedaliero

La Azienda USL Valle d’Aosta fa un passo avanti decisivo nella formazione sul trauma pre-ospedaliero, introducendo i corsi PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) nei propri percorsi formativi. L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di Fondation Pro Montagne, mira a potenziare la capacità dei soccorritori di riconoscere rapidamente lesioni critiche e intervenire tempestivamente, aumentando in modo concreto la sopravvivenza dei pazienti con trauma grave.

Il primo modulo del corso PHTLS Avanzato si è svolto il 15 e 16 novembre a Châtillon, presso la sede di via Plantin 5, ed è stato rivolto a medici e infermieri dell’emergenza territoriale e ospedaliera. Il percorso, realizzato in collaborazione con il Training Centre CUBE, centro accreditato NAEMT e NAEMT Italia, ha previsto una sessione teorica frontale e un’ampia parte pratica, con scenari di simulazione ad alta fedeltà, indispensabili per addestrare i professionisti secondo le più recenti linee guida internazionali.

Fondation Pro Montagne ha finanziato l’acquisto di materiali avanzati per la simulazione, coprendo tutti i costi necessari per la realizzazione del corso nella sua versione più aggiornata e certificata a livello mondiale. L’impegno della Fondazione non si limita al finanziamento: i manichini avanzati, i dispositivi dedicati al trauma e gli strumenti per procedure critiche saranno utilizzabili anche in futuro per la creazione di training room permanenti, in cui addestrare il personale su manovre ad alta complessità e bassa frequenza, come intubazione difficile, cricotiroidotomia o detensione del pneumotorace iperteso.

Il progetto prevede anche il modulo base PHTLS–FR (First Responder), che si terrà il 25 novembre a Cervinia, in occasione delle esercitazioni tecnico-sanitarie del Modulo Montagna Autunnale del Soccorso Alpino Valdostano. Questa sessione è destinata a guide alpine, tecnici e cinofili impegnati nelle operazioni di elisoccorso, con una breve introduzione teorica seguita da attività pratiche su stazioni di simulazione analoghe a quelle del corso avanzato.

Grazie a questo doppio percorso, per la prima volta in Valle d’Aosta sarà adottato un modello formativo uniforme per l’intera filiera del soccorso: dal personale sanitario alle guide alpine, fino ai tecnici e cinofili del soccorso alpino e dell’elisoccorso regionale.

Il valore della certificazione PHTLS è particolarmente significativo: rilasciata secondo gli standard internazionali della National Association of Emergency Medical Technicians e del Collegio Americano dei Chirurghi, include anche il modulo “Stop the Bleed”, che fornisce competenze e certificazione specifica nella gestione delle emorragie massive, una delle principali cause di mortalità evitabile nei traumi.

La Dott.ssa Silvia Roero, anestesista/rianimatore dell’Ospedale Parini e medico HEMS, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «L’introduzione del PHTLS nei nostri percorsi formativi rappresenta un salto di qualità fondamentale: potenziare la capacità di riconoscere rapidamente le lesioni critiche e intervenire tempestivamente significa aumentare in modo concreto la sopravvivenza dei pazienti con trauma grave. La possibilità di realizzare il corso in Valle d’Aosta, sia per sanitari nella forma avanzata, sia per guide alpine e cinofili nella versione First Responder, è stata resa possibile solo grazie al supporto di Fondation Pro Montagne, che ha creduto nel valore della formazione come investimento diretto sulla sicurezza della popolazione e dei nostri soccorritori».

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà filantropiche del territorio, con un impatto diretto sulla qualità del soccorso e sulla sicurezza della popolazione valdostana.