Derniers jours pour l’inscription aux Séjours pédagogiques de l’Espace Mont-Blanc 2025

L’Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l’environnement rappelle que la date limite d'inscription à l’édition 2025 des « Séjours transfrontaliers » organisés par l'Espace Mont-Blanc est fixée au 6 juin prochain. Les Séjours offrent aux jeunes de 12 à 15 ans résidents en Vallée d’Aoste, au Valais et dans les deux Savoies l’opportunité de marcher ensemble sur les sentiers de la région transfrontalière du Mont-Blanc. Trois itinéraires à cheval entre les frontières sont au programme :

- du 13 au 17 juillet, du Col de la Forclaz (CH) à Chamonix (FR) ;

- du 20 au 24 juillet, de Gignod (IT) à Liddes (CH) en passant par le Grand-Saint-Bernard ;

- du 27 au 31 juillet, de Versoye-les-Granges (FR) à Valgrisenche (IT) en passant par le Petit-Saint-Bernard.

Les Séjours, organisés avec l’appui opérationnel de la Fondation Montagne Sûre, se déroulent en langue française et réunissent chacun un maximum de douze filles et garçons, accompagnés par des professionnels de la montagne. Lors des randonnées des activités seront proposées, comme par exemple la découverte des traces des dinosaures en Valais, le passage sur la via Francigena en Vallée d’Aoste ou la rencontre avec le milieu des alpages en France.

https://www.fondazionemontagnasicura.org/progetti-in-corso/espace-mont-blanc-2025-sejours-transfrontaliers-per-ragazzi