Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali

L’Assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente rende note le seguenti variazioni al traffico su alcune strade regionali, legate allo stato di avanzamento dei lavori di ripristino dei danni conseguenti all’evento alluvionale del 16-17 aprile scorsi e ad ulteriori interventi connessi al miglioramento della viabilità.

In particolare, sulla strada regionale n. 47 di Cogne , dopo i primi interventi di messa in sicurezza dei versanti a seguito dell’evento del 16-17 aprile, sono stati programmati per la prossima settimana, nei pressi del bivio di loc. Sylvenoire, al km 12 circa, i lavori di bonifica e di sistemazione del versante limitrofo alla strada regionale; risulta quindi necessario prevedere alcune chiusure, che sono state individuate anche sulla base delle esigenze degli interventi da effettuare, con le seguenti modalità:

- chiusura al traffico dalla progr. Km 11+000 (Vieyes), alla prog. Km 17+700 (Epinel) nelle seguenti giornate e orari:

· Lunedì 19 maggio 2025 – chiusura dalle ore 08:30 alle ore 12:30, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e dalle ore 22:00 alle ore 24:00;

· Martedì 20 maggio 2025 – chiusura dalle ore 00:00 alle ore 06:30, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e dalle ore 22:00 alle ore 24:00;

· Mercoledì 21 maggio 2025 – chiusura dalle ore 00:00 alle ore 06:30, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Sempre la prossima settimana saranno necessarie alcune chiusure lungo la strada regionale n. 45 della Val d’Ayas , per interventi di bitumatura nell’ambito dei più generali lavori di allargamento, sistemazione e ammodernamento della strada, previsti anche in vista del passaggio del Giro d’Italia, tra il km. 2+600 e il km. 3+100, in loc. Posa Piana, tra i comuni di Verrès e di Challand-Saint-Victor. Per limitare i disagi, si è previsto di eseguire le lavorazioni durante il periodo notturno, in particolare la strada sarà quindi chiusa dalle ore 21.30 del 22 maggio alle ore 05.00 del 23 maggio e dalle ore 21.30 del 23 maggio alle ore 05.00 del 24 maggio.

Infine, sempre in relazione agli eventi alluvionali dello scorso aprile, lungo la strada regionale n. 26 di Cerellaz , ove si erano verificati importanti crolli lapidei, sono in fase di ultimazione i lavori della prima fase di bonifica del versante, e si prevede quindi che a partire già dalla prossima settimana la strada sarà riaperta, a finestre, con orari che saranno definiti nei prossimi giorni.

Sempre sulla SR n. 26 sarà avviato nelle prossime settimane il cantiere per la riqualificazione del ponte di Avise; in questa prima fase si procederà al montaggio di un importante ponteggio, e sarà prevista la chiusura a fasce orarie del ponte. Tale chiusura è stata ottimizzata per ridurre i tempi che, rispetto ai due mesi previsti in fase progettuale, saranno contenuti in due settimane di lavori a partire dal 26 maggio fino al 6 giugno. L’esatta definizione degli orari avverrà nei prossimi giorni.

- per consentire i lavori di ripristino di un guasto alla condotta interrata, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 2 di Champorcher, nel Comune di Hône, al km 0+200 (Via Aosta), da lunedì 19 maggio a venerdì 30 maggio 2025 compreso, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (MAP)

- per consentire i lavori di mitigazione caduta massi a monte della SR 28 di Bionaz, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 28, nel Comune di Valpelline, tra il km 6+270 e il km 6+670 (località Fabrique), da lunedì 19 maggio a lunedì 30 giugno 2025, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (MAP)