Nuova chiusura sulla SR 28 di Bionaz per colata detritica

La SR 28 di Bionaz è stata nuovamente chiusa al traffico a causa di una colata detritica proveniente dal torrente Varere. La circolazione sulla strada regionale era già stata limitata nei giorni scorsi proprio per i rischi legati all’instabilità dei versanti.

In via precauzionale, è stata disposta anche la chiusura del tratto a Oyace, dove alcune colate hanno interessato il torrente Baudier: al momento non coinvolgono direttamente la carreggiata, ma le autorità hanno ritenuto opportuno intervenire subito per garantire la sicurezza.

La situazione è in costante monitoraggio da parte dei tecnici regionali e dei Comuni interessati.