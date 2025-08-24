Aosta, tre settimane di lavori sul cavalcaferrovia: scattano le deviazioni

Aosta si prepara a tre settimane di modifiche alla viabilità per consentire i lavori di manutenzione strutturale sul ponte cavalcaferrovia di via Piccolo San Bernardo, all’altezza della rotatoria con via Grand Eyvia e viale Conte Crotti. L’ordinanza comunale prevede tre fasi di intervento, a partire dalle ore 6.00 di lunedì 25 agosto e fino al 13 settembre 2025.

Nella prima fase scatterà il divieto di transito sulla corsia nord di via Piccolo San Bernardo, nel tratto interessato dal cantiere. I veicoli in arrivo dalla rotatoria est saranno obbligati a svoltare a destra su viale Conte Crotti o, in alternativa, proseguire in via Chambéry. Contestualmente sarà vietato l’accesso dalla corsia dedicata che da viale Conte Crotti porta in via Piccolo San Bernardo, così come dalla corsia che collega la rotatoria a via Grand Eyvia.

La seconda fase prevede il divieto di transito nella corsia di canalizzazione che dalla rotatoria tra via Monte Grivola, viale Conte Crotti e via Chambéry conduce a via Grand Eyvia, con il restringimento della corsia sud di via Piccolo San Bernardo nel tratto del cavalcaferrovia.

Infine, con la terza fase, che si concluderà entro il 13 settembre, sarà vietato il transito nella corsia di canalizzazione sud di via Piccolo San Bernardo verso via Chambéry. La semicarreggiata sud sarà ristretta a una sola corsia, quella nord (senso di marcia ovest-est), in ingresso alla rotatoria tra via Monte Grivola, viale Conte Crotti e via Chambéry.

Le modifiche resteranno in vigore fino al termine dei lavori, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del cantiere e il consolidamento del ponte.