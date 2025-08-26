Aggiornamento viabilità Oyace-Bionaz

In n merito alla situazione della strada regionale di Bionaz e per consentire a chi necessita di poter muoversi, ricordiamo che le fasce orarie di apertura della strada saranno le seguenti:

Orari Viabilità Bionaz Martedí 26 agosto:

-> dalle 7:00 alle 13:00 apertura a senso unico alternato e transito scortato;

-> dalle 13:00 alle 17:30 chiusura per ripristino normale transitabilità della strada;

-> dalle 17:30 alle 19.30 apertura a senso unico alternato e transito scortato;

- dalle 19.30 alle 07.00 di mercoledì 27 chiusura (salvo nuove valutazioni a seguito dell'andamento dei lavori, dell'attività di ripristino dell'impianto di monitoraggio e del sopralluogo in sito)