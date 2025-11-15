 / VIABILITÀ E MOBILITÀ

VIABILITÀ E MOBILITÀ | 15 novembre 2025, 09:51

Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Cogne e di Perloz

Segnaliamo le modifiche alla circolazione sulle strade regionali, che potrebbero causare disagi temporanei. Vi invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le deviazioni indicate, in particolare nelle zone di lavori in corso o interventi di manutenzione. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti

Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Cogne e di Perloz

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che per consentire i lavori di riqualificazione della strada regionale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n.47 di Cogne, dal km 3+035 al km 3+170 (Castello di Aymavilles), nel Comune di Aymavilles, dalle ore 07.30 di lunedì 17 novembre 2025 alle ore 18.00 di martedì 1° settembre 2026, impianto attivo 24 ore su 243 (MAP)

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che per consentire i lavori di ampliamento della rete del gas metano, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n.1 di Perloz, dal km 0+700 al km 2+484 (Via Perloz), nel Comune di Pont-Saint-Martin, dalle ore 07.00 di lunedì 17 novembre alle ore 17.00 di venerdì 5 dicembre 2025, domenica e festivi esclusi (MAP)

redix

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore