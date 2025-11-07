AOSTA: Modifiche temporanee alla circolazione in via Valli Valdostane per lavori di segnaletica orizzontale

L' amministrazione comunale informa che, per consentire i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale nel tratto di via Valli Valdostane, compreso tra la nuova rotatoria e via Dora Baltea, sono state disposte — tramite ordinanza — modifiche temporanee alla circolazione in vigore dal 12 al 21 novembre.

Via Valli Valdostane

Nel tratto compreso tra il sottopasso per la S.S. 26, la rotatoria a ovest (che include l’ingresso dello stabilimento Cogne Acciai Speciali) e via Dora Baltea, vengono istituiti:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

senso unico alternato, regolato a cantiere aperto con l’ausilio di movieri;

obbligo di concedere la precedenza nel senso unico alternato per i veicoli che transitano sulla corsia occupata dal cantiere;

restringimento della carreggiata, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità fissato a 20 km/h.

S.S. 26 – Direzione regione Borgnalle

Nel tratto della S.S. 26 verso regione Borgnalle sono inoltre previsti:

divieto di transito per i mezzi con massa superiore a 70 quintali;

restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità di 20 km/h.

Saranno in ogni caso garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti nell’area interessata.