 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 07 novembre 2025, 19:28

AOSTA: Modifiche temporanee alla circolazione in via Valli Valdostane per lavori di segnaletica orizzontale

Modifiche temporanee alla circolazione in vigore dal 12 al 21 novembre

Foto Comune Aosta

Foto Comune Aosta

L' amministrazione comunale informa che, per consentire i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale nel tratto di via Valli Valdostane, compreso tra la nuova rotatoria e via Dora Baltea, sono state disposte — tramite ordinanza — modifiche temporanee alla circolazione in vigore dal 12 al 21 novembre.

Via Valli Valdostane

Nel tratto compreso tra il sottopasso per la S.S. 26, la rotatoria a ovest (che include l’ingresso dello stabilimento Cogne Acciai Speciali) e via Dora Baltea, vengono istituiti:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

senso unico alternato, regolato a cantiere aperto con l’ausilio di movieri;

obbligo di concedere la precedenza nel senso unico alternato per i veicoli che transitano sulla corsia occupata dal cantiere;

restringimento della carreggiata, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità fissato a 20 km/h.

S.S. 26 – Direzione regione Borgnalle

Nel tratto della S.S. 26 verso regione Borgnalle sono inoltre previsti:

divieto di transito per i mezzi con massa superiore a 70 quintali;

restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità di 20 km/h.

Saranno in ogni caso garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti nell’area interessata.

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore