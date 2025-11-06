Una rotatoria alla francese per la sicurezza: parte il cantiere all'incrocio nord di via Edelweis via delle Betulle

Dopo oltre vent’anni di attesa, la rotatoria “alla francese” di via Gran San Bernardo diventa finalmente realtà. Le imprese sono già al lavoro all’incrocio con le vie delle Betulle, Edelweiss e strada della Consolata, uno dei punti più trafficati e pericolosi del Nord di Aosta. Il cantiere, della durata contrattuale di 469 giorni, dovrebbe concludersi all’inizio del 2027.

Il progetto, dal valore complessivo di 2,68 milioni di euro Iva inclusa, è finanziato per 1,87 milioni dalla legge del 2011 su “Aosta capitale dell’autonomia”, a conferma del carattere strategico dell’intervento.

«È un impegno preso da anni con i cittadini e che riusciamo finalmente a portare a realizzazione», ha dichiarato il sindaco Raffaele Rocco durante la presentazione.

Ma dietro la lunga gestazione dell’opera – avviata nel 2002 e arrivata all’approvazione esecutiva solo nell’agosto 2024 – c’è la mano dell’assessore alle Opere pubbliche Corrado Cometto, che aveva seguito da vicino il progetto già nella Giunta di Gianni Nuti.

«Questo intervento trasforma in città una strada extraurbana», ha spiegato Cometto. «Arrivano i marciapiedi, che garantiranno la sicurezza dei pedoni, e verrà dato spazio al verde: un cambiamento che migliora la vivibilità e l’immagine della zona nord».

Il dirigente comunale Andrea Florio (nella foto) ha aggiunto che «sono previste tre nuove fermate del trasporto pubblico, per collegare meglio il quartiere con il centro città».

Sul fronte della viabilità, il comandante della polizia locale Fabio Fiore assicura che «il miglioramento sarà assoluto: i sensi unici alternati durante i lavori creeranno qualche disagio, ma il risultato finale garantirà sicurezza e fluidità».

Il progetto comprende nuovi marciapiedi a monte e a valle, un’area verde interna, rifacimento dell’illuminazione e rivisitazione degli accessi carrabili. Alcune proprietà private saranno interessate da espropri, ma il Comune ha previsto soluzioni tecniche poco invasive, come il marciapiede “a sbalzo” sul lato sud.

Per evitare manovre pericolose verso via Edelweiss, verrà installata una sbarra automatica.

«Questa rotatoria è un tassello importante della riorganizzazione viaria», ha concluso il sindaco Rocco. «Stiamo già studiando con gli uffici interventi di riqualificazione su via Edelweiss e via delle Betulle, due assi fondamentali per la mobilità e la qualità urbana del quartiere».

Con l’apertura del cantiere, Aosta compie dunque un passo avanti nel rendere più sicuro e ordinato uno dei suoi accessi principali, grazie anche alla visione di continuità amministrativa promossa da Corrado Cometto.