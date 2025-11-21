Modifiche temporanee alla circolazione in regione Chabloz

Si informa che, per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in regione Chabloz, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione all’altezza del civico n. 13, in vigore dal 24 novembre al 14 dicembre dalle ore 8,30 alle ore 12:

chiusura al traffico veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori.

Nel periodo suindicato l’impresa potrà utilizzare solo sei giorni anche non consecutivi per la chiusura della strada, a seconda delle lavorazioni da eseguire. La ditta dovrà, quindi, comunicare la data dei lavori al Comune almeno 48 prima di ciascuna chiusura.

A tale proposito, la prima data individuata sarà martedì 25 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12 per l’esecuzione del pompaggio di calcestruzzo.

Verranno affisse indicazioni per informare in merito al periodo di chiusura della strada e dei percorsi alternativi, e sarà garantito il transito ai residenti e ai conducenti dei mezzi di soccorso e di polizia, i cui veicoli sono autorizzati al transito rispettivamente per raggiungere le proprie abitazioni e per gli interventi di soccorso e di emergenza.

Saranno, inoltre, garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti nell’area interessata.

Infine, a cantiere chiuso verrà ripristinata la normale circolazione veicolare e pedonale.