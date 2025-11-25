Maltempo in Valle d’Aosta – Personale e mezzi Anas in azione sulle statali

In Valle d’Aosta il personale e i mezzi sgombraneve di Anas (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro senza sosta dallo scorso giovedì 20 novembre per fronteggiare le nevicate che negli ultimi giorni hanno investito la regione. Le squadre stanno intervenendo lungo l’intera rete di competenza: dalla statale 26 alla statale 27 del Gran San Bernardo, fino ai tratti della 26 Dir tra Pré-Saint-Didier ed Entrèves e della 27 Var a Gignod, dove in più punti si registrano accumuli consistenti.

Le operazioni di pulizia e trattamento proseguiranno anche nelle ore notturne, mentre lo spargimento di miscele saline continuerà quotidianamente per tutta la stagione invernale. L’obiettivo è mantenere la viabilità più fluida possibile e prevenire la formazione di ghiaccio, particolarmente probabile in queste fasi di maltempo duraturo.

Anas invita alla prudenza, ricordando agli automobilisti di verificare lo stato del veicolo, controllare previsioni e aggiornamenti traffico e prestare attenzione alle indicazioni dei pannelli a messaggio variabile. Resta in vigore fino al 15 aprile 2026 l’obbligo di catene a bordo o gomme invernali.

Intanto, per domani, le previsioni annunciano un nuovo peggioramento: possibili ulteriori nevicate, soprattutto oltre i 1.200 metri, e un nuovo calo termico che potrebbe complicare la circolazione nelle prime ore della giornata.