Uomo accoltellato: arrestato in poche ore l’autore del fatto

A conclusione di una serata di attività d’indagine durata tutta la notte, alle prime ore dell’alba gli operatori della Squadra Volante e della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura Valdostana, hanno arrestato, per tentato omicidio pluriaggravato, un trentacinquenne cittadino italiano.

Nella prima serata giungeva presso la Sala Operativa della Questura una segnalazione da personale sanitario, che comunicava l'arrivo in Pronto Soccorso di un cinquantenne, ricoverato in pericolo di vita, che presentava un’importante ferita da taglio addominale.

Il ferito era stato, immediatamente prima, accompagnato in ospedale in stato di incoscienza da un amico che, nel ricostruire i fatti, riferiva diverse versioni confuse e contrastanti. Specificava di intrattenere una relazione sentimentale con il ferito precisando che quella sera, mentre stavano per cenare a casa, l'uomo era caduto accidentalmente facendo cadere a terra una tovaglia, dei piatti, dei bicchieri ed un coltello che si era - conficcato nel fianco sinistro.

Sul posto interveniva immediatamente personale della Squadra Volante e della Sezione Omicidi della Squadra Mobile.

Nel prosieguo delle indagini giovane rendeva dichiarazioni autoaccusatorie e consentiva il ritrovamento, nei pressi del luogo del fatto, di un coltello da cucina della lunghezza totale di circa 29 cm di cui 17cm di lama e 12cm di manico, che veniva sequestrato.

La polizia giudiziaria, ritenuta la sussistenza dei presupposti della quasi flagranza del reato, vista la gravità dei fatti e gli elementi raccolti, procedeva all’arresto per tentato omicidio pluriaggravato.

La persona arrestata è stata associata presso la locale Casa Circondariale.

È fatta salva in ogni caso - in base agli artt. 27 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, che possono far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.