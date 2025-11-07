Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Saint-Marcel e Saint-Barthélemy

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:
per consentire i lavori della posa dei cavi per conto della Deval SpA, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n. 36 di Saint-Barthélemy, dal km 0+220 al km 0+254, nel Comune di Nus, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025
per consentire i lavori di costruzione della rete del gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n.14 di Saint-Marcel, dal km 0+249 al km 0+535, nel Comune di Saint-Marcel, da mercoledì 12 a lunedì 17 novembre, 24 ore su 24