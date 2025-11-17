Un servizio navetta straordinario per il Beauregard; la navetta è operativa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 14

Un servizio temporaneo ma essenziale, pensato per non lasciare indietro nessuno. Da oggi, lunedì 17 novembre 2025, chiunque debba raggiungere l’Ospedale Beauregard potrà contare su una navetta circolare dedicata, attivata per garantire l’accesso alla struttura sanitaria nonostante i lavori in corso sulla strada antistante, che hanno reso necessaria la chiusura del tratto e la soppressione della fermata della linea 3.

Una soluzione per nulla improvvisata, comunicata dall’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, che ha voluto tutelare la continuità dei collegamenti verso un punto nevralgico della città. Il percorso della navetta prevede la partenza dalle fermate “Arco d’Augusto” e “Via Pasquettaz”, per risalire verso il capolinea “Bret” e poi tornare all’area del Beauregard, in modo da offrire un collegamento diretto e senza incertezze. L’ultima parte del tragitto riporta i passeggeri verso “Via Pasquettaz”, con conclusione corsa in “Via Garibaldi (agenzia Gattinoni)”.

L’orario è pensato per facilitare soprattutto chi ha visite mediche programmate, prelievi o appuntamenti ospedalieri: la navetta è operativa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 14. Un servizio che non corre da solo, perché garantisce la coincidenza con la linea 3, così da mantenere una continuità reale con la rete di trasporto urbano.

In un momento in cui i cantieri limitano la viabilità, la decisione appare come un gesto concreto di attenzione verso cittadini fragili, famiglie e personale sanitario. La mobilità, soprattutto quando riguarda un presidio di salute pubblica, non è mai un dettaglio organizzativo: è parte della cura. E questa navetta straordinaria, seppur provvisoria, va proprio in quella direzione.

