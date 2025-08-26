Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali del Col Saint-Pantaléon e di Verrayes

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che, per consentire la realizzazione di nuovi cordoli in calcestruzzo armato e successivo montaggio di nuove barriere stradali di sicurezza, sono disposte:

l’istituzione di un senso unico alternato , regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 42 del Col Saint-Pantaléon, nel Comune di Verrayes, al km 3+450, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, da mercoledì 27 agosto 2025 fino all’ultimazione dei lavori ( MAP );

, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 42 del Col Saint-Pantaléon, nel l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR11 di Verrayes, nel Comune di Chambave, al km 1+600, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, da mercoledì 27 agosto 2025 fino all’ultimazione dei lavori (MAP).

