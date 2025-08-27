Chiusura ponte sulla Dora Baltea tra Verrès e Issogne

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che, per consentire l’esecuzione di verifiche e ispezioni al manufatto, è disposta la chiusura temporanea a tutti i veicoli del ponte sulla Dora Baltea (SR 4, tra km 0+273 e km 0+350) tra i Comuni di Verrès e Issogne, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di martedì 2 settembre 2025.

Per tutti i veicoli è stato predisposto un itinerario alternativo per raggiungere il Comune di Issogne utilizzando la SR 6 di Champdepraz e la strada comunale Issogne –Champdepraz lungo la Dora Baltea.