Modifiche temporanee alla circolazione stradale in corso Saint-Martin de Corleans

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni stradali in corso Saint-Martin de Corléans (dalla rotonda di via Adamello fino all’incrocio con viale Ginevra, considerando le intersezioni con via M. Solarolo, via Chaligne e via Martinet), tramite un’ordinanza, sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale:

dal 1° al 10 settembre 2025, dalle ore 7:00 alle ore 24:00, e per tutta la durata dei lavori, vige il restringimento della sede stradale con limite massimo di velocità a 20 Km/h.

il 4-5-6-8-9 e 10 settembre 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:30, per lavoro notturno, è istituita la chiusura al traffico veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, per tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori.

Il Comune precisa che la misura dell’orario notturno è stata adottata al fine di ridurre i disagi alla circolazione durante il giorno e garantire il regolare flusso del traffico cittadino. L’Amministrazione si scusa con i residenti per i possibili disagi legati ai rumori notturni connessi ai lavori.