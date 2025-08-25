Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Champorcher, di Pila, del Col di Joux e della Val d’Ayas

Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Valgrisenche, Ollomont e Valtournenche
L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:
- Per la posa di cavi a media tensione, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo vari tratti della SR 25 di Valgrisenche, nel Comune di Valgrisenche, tra le chilometriche 10+085 e 10+950, dalle ore 7.00 del 25 agosto alle ore 20.00 del 5 settembre 2025 (MAP).
- Per lavori di sistemazione delle barriere stradali lungo la strada regionale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo vari tratti della SR 30 di Ollomont, nel Comune di Valpelline, località Cheillon (dal km 0+400 e il km 0+800), dalle ore 7.00 del 25 agosto alle ore 19 del 10 settembre 2025 (MAP).
- Per eseguire i lavori di posa fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 46 di Valtournenche, nel Comune di Valtournenche, dal km 17+400 in località Paquier al km 19+200 in località Losanche, dalle ore 7.00 di lunedì 1° settembre alle ore 18.00 di venerdì 31 ottobre 2025, sabato e domenica esclusi (MAP)