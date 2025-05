Il Mese delle Famiglie e la Conferenza della famiglia 16 maggio – 22 giugno

L’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e il Centro per le Famiglie presentano il “Mese delle Famiglie”, che prevede un programma di iniziative che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2025.

“Ringraziamo il Centro per le Famiglie, a un anno dall’inaugurazione ufficiale delle sue attività, per l’organizzazione di queste iniziative che arricchiscono il senso della Giornata Internazionale della Famiglia” afferma l’Assessore Carlo Marzi “e che abbiamo proposto con l’obiettivo di valorizzare il ruolo centrale che riveste la famiglia nella società. Poniamo l'accento sulla Conferenza della Famiglia del prossimo 14 giugno, che abbiamo fortemente voluto proporre quale importante momento di confronto e riflessione sulle condizioni e prospettive delle famiglie valdostane, anche alla luce delle trasformazioni sociali in atto e per fare il punto sulle politiche di sostegno e sull’impegno che quotidianamente è svolto in sinergia con il territorio.”

In occasione del 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, il Centro per le Famiglie dedica alcuni appuntamenti per valorizzare tutte le famiglie, mettendo in luce la specificità e l’unicità di ciascuna persona. Nell’ottica di promuovere il benessere, l’aggregazione e la solidarietà tra nuclei familiari, gli incontri prevedono momenti più informali di socializzazione e divertimento. “Abbiamo voluto puntare su due macrotemi: benessere e aggregazione” racconta la coordinatrice del Centro per le Famiglie Paola Baccianella, “Attraverso questi momenti di incontro contiamo di toccare altri temi quali l’inclusione, l’interculturalità e l’intergenerazionalità. Gli spunti di riflessione che nasceranno durante il percorso saranno accompagnati da momenti di divertimento e socialità”.

Le attività del mese delle famiglie inizieranno venerdì 16 maggio e si concluderanno domenica 22 giugno con la gita verso il rifugio Mont Fallère. Il programma è vario, comprende passeggiate alla scoperta della città di Aosta, momenti di approfondimento e confronto a sostegno della genitorialità, gite in rifugio ed esperienze creative. Durante il periodo sarà possibile per tutti/e i/le partecipanti raccontare il proprio modo di essere famiglia attraverso una fotografia istantanea all’interno del progetto FOTO-tessere. Tante persone, una sola storia: qual è la tua immagine di famiglia? a cura di Giorgio Prodoti di Stopdown Studio. Sarà a disposizione dei/delle partecipanti una Fuji Instax Wide da usare in autonomia affinché ciascuno possa esprimere un’idea di famiglia. Il materiale verrà raccolto, visionato, rielaborato ed esposto e metterà a valore la diversità delle strutture, dei riferimenti e delle relazioni familiari. Il 14 giugno sono previste le FAMILIADI al Parco Puchoz, organizzate in collaborazione con PLUS, per un pomeriggio ludico che vuole coinvolgere ogni età.

La programmazione del mese nasce dai bisogni evidenziati dalle famiglie che il Centro ha accolto e accompagnato da gennaio 2024. Tra essi emergono richieste sia in merito al sostegno alla genitorialità, sia per quanto riguarda il desiderio di aggregazione e condivisione. Sono inoltre riportate difficoltà legate alla solitudine (soprattutto dalle persone anziane) e alla carenza di iniziative di intrattenimento per persone con disabilità che hanno terminato il percorso di studi.

Le famiglie raggiunte dal Centro sono in aumento rispetto al 2024: se a dicembre si contavano 170 nuclei, tra gennaio e aprile già 110 famiglie hanno scelto di prendere parte attivamente e con continuità al servizio. A queste vanno aggiunte le persone non iscritte: circa venti nuclei accedono alle iniziative attraverso organizzazioni, enti e associazioni con cui il Centro collabora e altre vengono contattate attraverso gli incontri delocalizzati sul territorio, rappresentando così una popolazione numerosa e plurale. Il 20% delle famiglie iscritte ha origini straniere, la metà di esse proviene da Paesi europei, Albania e Ucraina in particolare. I Paesi extraeuropei sono rappresentati soprattutto dal nord Africa e dal sud America.