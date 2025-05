ErbaVoglio e Associazione Manodopera lanciano il primo Manodopera Talk: "Il ritorno del lupo"

Il ritorno del lupo in Valle d’Aosta tra fotografia, letteratura e realtà. Questo il tema del primo “MANODOPERA TALK” organizzato da Associazione Manodopera in collaborazione con ErbaVoglio venerdì 16 maggio, alle 19.15, presso ErbaVoglio Anselmo (Aosta). Partendo dal progetto fotografico “Nuovi Equilibri” firmato da André Roveyaz e Francesco Guffanti, durante l’evento verrà esplorato con una modalità inedita il ritorno del lupo nella Regione e le sue conseguenze sull’uomo e sull’ecosistema. Alle riprese e agli scatti mozzafiato, carpiti dagli autori in un lavoro di ricerca e osservazione durato oltre quattro anni, verranno affiancate letture tratte da capolavori della letteratura mondiale dedicate a questo animale, tra i più affascinanti e controversi dell’ecosistema montano.

Un dialogo inedito tra fotografia e letteratura realizzato con il supporto della libreria Briviodue di Aosta e dell’artista Franca Fabrizio, che reciterà i brani proposti. Grazie a questo dialogo, moderato da Barbara Cordaro della libreria Briviodue, i partecipanti potranno immergersi nel percorso di scoperta di Guffanti e Roveyaz, che si è tradotto in un libro fotografico - "NUOVI EQUILIBRI - SULLE TRACCE DI UN RITORNO", acquistabile nel corso della serata, composto da 8 capitoli, 168 pagine e 140 immagini scattate nei luoghi più suggestivi e ricchi per bellezze naturali e particolarità faunistiche dell’alta Valle.

“Il ritorno del lupo” è il primo dei MANODOPERA TALKS, un ciclo di incontri mensili nato con l’obiettivo di far vivere tutto l’anno MANODOPERA, il festival dell’arte e dell’artigianato organizzato dall’Associazione Manodopera, mantenendo vivo il dialogo tra il pubblico e il mondo dell’arte e dell’artigianato.

“Con i MANODOPERA TALKS consolidiamo il nostro rapporto con l’Associazione Manodopera all’insegna della valorizzazione del territorio nei diversi ambiti: artistici, culturali ed enogastronomici. Siamo convinti dell’importanza della cultura come veicolo di valori e opportunità per costruire rete tra settori ed è per questo che nelle sale del nostro punto vendita di Via Sant’Anselmo abbiamo dedicato grande spazio all’allestimento di mostre e singole installazioni artistiche, con l’obiettivo di dare risalto alle storie e alle opere di artisti e artigiani” – ha dichiarato Stefano Lunardi, Founder e Amministratore Delegato di ErbaVoglio.

L’evento si terrà venerdì 16 maggio alle 19.15 presso il bar à fromage ErbaVoglio, in via Sant’Anselmo 38, Aosta. È a posti limitati e richiede registrazione al seguente link: https://erbavoglioanselmo.plateform.app/esperienze/3b95bb57475ddc3563142fc51b91898b .

Il costo della partecipazione è di 20 euro e comprende l’aperitivo firmato ErbaVoglio.

Il progetto ErbaVoglio

Valorizzare le eccellenze casearie della Valle d’Aosta e le persone, le tradizioni e i luoghi che le hanno create. È l’obiettivo del progetto ErbaVoglio, nato da un’idea di Stefano Lunardi, tra i più riconosciuti selezionatori e affinatori nel panorama caseario nazionale. Un progetto che, nel tempo, è cresciuto con l’ingresso di nuovi soci appassionati ed è evoluto in una piattaforma di prodotti e servizi che ruota intorno al formaggio e alle migliori eccellenze enogastronomiche della Valle, e non solo. Il progetto nasce nel 2010 con l’apertura dello storico punto vendita “ErbaVoglio Antica Latteria” di Via Monsignore de Sales, nei pressi della cattedrale, a seguito di un importante progetto di restauro conservativo della storica cantina di affinamento che si trova al suo interno, ultima testimonianza di un passato agricolo della città e di un tessuto commerciale che aveva nelle botteghe del latte il suo centrale riferimento. Oggi, nell’Antica Latteria, ErbaVoglio affina i formaggi selezionati con passione dai piccoli produttori delle valli valdostane. Nel 2023, ErbaVoglio ha inaugurato il bar à fromage ErbaVoglio, in Via Anselmo 38, nei pressi dell’Antica Porta Pretoria: si tratta di uno spazio-laboratorio distribuito su tre piani, che ruota intorno al formaggio dando al cliente la possibilità di apprezzarlo in tutte le sue sfaccettature: acquisto al piano bottega, degustazione presso la cantina sotterranea, conoscenza e approfondimento al piano laboratorio. Quest’ultimo ospita fino a 50 persone ed è dotato di tutte le tecnologie necessarie – impianto audio e video con proiettore di ultima generazione – per gestire serate a tema, workshop ed eventi con l’obiettivo di creare una cultura del cibo attenta alla sostenibilità, ambientale e sociale.

La proposta ErbaVoglio si articola anche in un’ampia offerta di catering, eventi ed esperienze in esterna, anche con il coinvolgimento di partner locali - come guide e presidi turistici della Valle - per far conoscere alle persone le ricchezze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali del territorio.

Sostenibilità, qualità e persone sono i valori al centro del progetto. Sostenibilità, perché l’obiettivo di ErbaVoglio è preservare la biodiversità e rendere la filiera del formaggio, e del cibo in generale, più sostenibile. Qualità, perché ErbaVoglio seleziona i migliori formaggi creando evoluzioni inedite grazie alle conoscenze delle tecniche di affinamento. Persone, perché ErbaVoglio sostiene i piccoli produttori locali che, attraverso il loro lavoro, esprimono un patrimonio di valore e valori.

Associazione Culturale Manodopera e il festival MANODOPERA

Associazione Culturale Manodopera è stata fondata ad Aosta con l’obiettivo di promuovere l’arte e l’artigianato attraverso eventi che mettono in luce la connessione tra tradizione e innovazione. La manifestazione annuale “MANODOPERA – Dialogo tra Arte & Artigianato” rappresenta il cuore pulsante dell’associazione, offrendo al pubblico l’opportunità di interagire con artisti e artigiani provenienti da tutta Italia e non solo.