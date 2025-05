Les ombres de la fosse aux ours : suspense littéraire au cœur d’Aoste

C’est dans un lieu chargé d’histoire et de silence que la littérature prendra la parole. Delphine Chatrian, plume aiguisée et regard profond, viendra dévoiler les secrets de son dernier roman, un thriller ancré dans l’ambiance unique de la capitale valdôtaine. Les ombres de la fosse aux ours, publié chez Les Passionnés de Bouquins, transporte le lecteur dans une enquête où les pierres murmurent, les silences pèsent et les souvenirs enfouis ressurgissent.

L’événement, introduit par le Président du Conseil de la Vallée Alberto Bertin et modéré par Cecilia Lazzarotto, promet bien plus qu’une simple présentation littéraire. Ce sera un voyage au cœur d’une écriture sensible, tendue entre réalité historique et fiction psychologique, dans une Vallée d’Aoste sublimée par l’encre noire du suspense.

Delphine Chatrian n’est pas une inconnue dans le monde des lettres alpines. Agrégée de lettres modernes, ancienne journaliste et enseignante de littérature, elle est fortement enracinée dans la vie culturelle de la Haute-Savoie. Après Lunaire, Café Crème et Mardi 39 septembre, son nouveau roman marie intrigue et mémoire collective, dans un territoire qu’elle connaît et aime profondément.

Avec le Cloître de Saint-Ours pour écrin, la soirée du 30 mai s’annonce comme un moment suspendu, où les passionnés de lecture, d’histoire et de mystère auront l’occasion d’échanger avec l’autrice sur sa démarche, ses influences et son regard sur le roman comme outil de transmission identitaire.

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

Un conseil ? Ne manquez pas ce rendez-vous où les mots réveillent les murs, et les ombres éclairent notre imaginaire.